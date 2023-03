Franse Senaat keurt pensioenhervorming goed: voortaan werken tot 64 jaar

Met de pensioenhervorming wordt de wettelijke pensioenleeftijd in Frankrijk verhoogd van 62 naar 64 jaar.

“Een belangrijke horde is genomen”, reageerde Frans premier Elisabeth Borne verheugd op de goedkeuring.

Eerder op de zaterdag waren opnieuw honderdduizenden mensen op de been om te protesteren tegen de hervormingen van de regering-Macron.

Nu het volledige plan door de Senaat is goedgekeurd, moet een gezamenlijke commissie van de Senaat en het Lagerhuis, de Assemblée Nationale, de definitieve tekst vaststellen. Die moet dan nogmaals in beide huizen in stemming worden gebracht. Dat gebeurt waarschijnlijk op donderdag.

De uitkomst van die definitieve stemming is allerminst zeker, omdat de regering geen meerderheid heeft in de Assemblée. Als de regering niet zeker is van voldoende steun, kan ze besluiten de pensioenhervorming door te drukken zonder die in stemming te brengen. De Franse grondwet biedt daartoe de ruimte, maar die zogeheten artikel 49/3-procedure is omstreden en wordt zelden gebruikt.