Franse regering gebruikt noodwet om personeel tot werk te dwingen, TotalEnergies gaat personeel maandbonus uitbetalen

Frankrijk heeft al weken te maken met werkonderbrekingen bij raffinaderijen van olieconcerns TotalEnergies en ExxonMobil, die voor steeds meer lege benzinepompen zorgen en een einde aan de stakingen lijkt nog niet in zicht, want de cao-onderhandelingen zitten muurvast. De Franse regering greep daarom vandaag opnieuw naar een noodwet om bepaalde werknemers te dwingen weer aan het werk te gaan om de bevoorrading van tankstations op gang te krijgen.

Vijf werknemers van het brandstofdepot van TotalEnergies nabij Duinkerke in het noorden van het land werd opgevorderd door de Franse regering . Dat vernam persbureau AFP bij de diensten van de premier. Ook voor een depot van ExonMobill in Normandië is reeds personeel opgevorderd om de blokkade ongedaan te maken, voegt nieuwsagentschap Bloomberg toe. In het zuiden besliste personeel van een raffinaderij inmiddels de staking te stoppen. Persbureau AFP vernam anderzijds dat de regering nog steeds hoopt dat de sociale dialoog tussen directie en vakbonden hervat in de komende uren.

Wegenhulporganisaties krijgen meldingen binnen van reizigers die zijn gestrand in Frankrijk omdat tankstations geen diesel of benzine meer hebben. Ook Nederlandse automobilisten hebben last van de staking, de pechhulpverleningsdienst kreeg al enkele honderden meldingen van gestrande reizigers. Vrachtwagenchauffeurs lijken minder last te hebben van de stakingen. De brancheorganisatie voor goederenvervoerders, TLN, heeft vooralsnog geen signalen binnengekregen van problemen bij truckers in Frankrijk.

Maandbonus

TotalEnergies meldt bereid te zijn alle werknemers wereldwijd een bonus te geven in december. Die bonus geldt voor alle bedrijven die voor 100 procent in handen zijn van de Franse energiereus of die voor minstens 50 procent worden gecontroleerd. Voor de hoogste lonen zal er een plafond gelden. Het bedrijf zegt ook bereid te zijn tot loonsverhogingen in 2023 op basis van de inflatiecijfers van 2022.

De aankondiging komt er enkele minuten nadat de Franse minister van Economie Bruno Le Maire de groep had opgeroepen om de lonen te verhogen, om zo het conflict in de Franse raffinaderijen te deblokkeren. Stakingen van ontevreden werknemers die meer loon eisen, leiden namelijk tot brandstoftekorten in delen van Frankrijk.

Uitbreiding naar hele energiesector

De Franse vakbond FNME-CGT heeft werknemers in de gehele energiesector van het land opgeroepen om te staken voor hogere lonen. De afdeling voor de energiesector van vakbond CGT zegt dat medewerkers van kerncentrales van stroomproducent Électricité de France het werk al hebben neergelegd. Daarnaast zouden werknemers van Engie bij gasopslagen staken.