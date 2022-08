Franse burgemeester vraagt Mont Blanc-klimmers 15.000 euro waarborg ‘voor redding en begrafenis’

Jean-Marc Peillex, de burgemeester van Saint-Gervais-les-Bains, vanwaar bergbeklimmers via de Goûterroute de hoogste piek van Europa kunnen bereiken, neemt de maatregel omdat velen waarschuwingen in de wind slaan en volgens hem “Russische roulette” spelen. De waarborg zou voor 10.000 euro instaan voor een eventuele redding, terwijl 5.000 euro de kosten van een begrafenis zouden moeten dekken.

Lokale gidsen hebben hun activiteiten midden juli opgeschort op de route, die toegankelijk is voor klimmers van elk niveau, door hevige steenslag. Ook het lokale bestuur adviseert mensen nadrukkelijk om de route te mijden. Een intense, langdurige hittegolf heeft de omstandigheden op de berg gevaarlijker gemaakt.

In een verklaring op Twitter zei Peillex dat tientallen “pseudo-bergbeklimmers” de waarschuwingen hadden genegeerd. Hij beschreef hoe vijf Roemeense bezoekers de beklimming hadden geprobeerd “met korte broek, sportschoenen en strohoeden” en moesten worden teruggestuurd door de bergpolitie.

“Mensen willen met de dood in hun rugzak klimmen”, voegde hij eraan toe. “Dus laten we anticiperen op de kosten van hen te moeten redden, en voor hun begrafenis, want het is onaanvaardbaar dat de Franse belastingbetaler de rekening moet betalen.”

‘Surrealistisch’

De top kan ook worden bereikt door de Ratti-route te nemen vanuit Courmayeur, aan de Italiaanse kant van de Mont Blanc, hoewel die veel minder wordt gebruikt. Toch zei Roberto Rota, burgemeester van Courmayeur, dat hij niet van plan was de toegang te beperken. “De berg is geen eigendom”, zei hij. “Wij kunnen ons beperken tot het melden van suboptimale omstandigheden langs de routes, maar een waarborg vragen om naar de top te klimmen is echt surrealistisch.”

De discussie over de veiligheid van bergactiviteiten is deze zomer toegenomen tijdens de hittegolf en sinds er begin juli 11 mensen zijn omgekomen toen een enorme ijsmassa losbrak van een gletsjer aan de noordkant van de Marmolada, de hoogste top in de Italiaanse Dolomieten. Burgemeesters van steden rond de Marmolada sloten daarop belangrijke toegangspunten af vanwege veiligheidsproblemen, maar sommige klimmers probeerden het verbod te omzeilen.

Donderdag werd een pad dat vanaf de Italiaanse kant naar Monte Cervino leidt tijdelijk afgesloten nadat 13 klimmers na een aardverschuiving gered werden.

Op de Goûterroute zijn de afgelopen 20 jaar meer dan 100 mensen omgekomen. Franse berggidsen, die hun activiteiten tot 15 augustus hebben opgeschort, beschreven “dag en nacht getuige te zijn van steenslag”. De droge omstandigheden in de Alpen zijn verergerd door de combinatie van weinig sneeuwval in de winter en lentetemperaturen die hoger dan normaal waren.