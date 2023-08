Frans Timmermans officieel voorgedragen als lijsttrekker GroenLinks/PvdA voor Nederlandse parlementsverkiezingen

Het is nu aan de leden van de partijen om te besluiten of zij deze voordracht steunen. Timmermans heeft zich eerder al kandidaat gesteld en laten weten dat hij de ambitie heeft om minister-president van Nederland te worden.

Een gezamenlijke lijsttrekkerscommissie van PvdA en GroenLinks heeft Timmermans unaniem voorgedragen als kandidaat. Deze voordracht is overgenomen door de besturen van beide partijen. Op 22 augustus wordt bekend of ook de leden van beide partijen hierachter staan. De partijen willen vanwege de snel naderende verkiezingen niet wachten met een stemming tot het gezamenlijke congres op 14 oktober.

De lijsttrekkerscommissie noemt Timmermans “de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen”. Ze wijzen ook naar zijn ervaring in de binnenlandse en buitenlandse politiek. Zelf reageerde Timmermans inmiddels dat hij het een “groot voorrecht” vindt dat hij is voorgedragen. Hij wil als aanvoerder van de lijst “het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid”.

Timmermans is momenteel het gezicht van het klimaatbeleid van de Europese Commissie en huidig vicevoorzitter van het orgaan. Hij is door Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangeduid om de Green Deal uit te voeren, het plan om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Als Timmermans terugkeert naar de Nederlandse politiek, zou daarmee een einde komen aan een verblijf van negen jaar in Europa. Timmermans was eerder onder meer minister van Buitenlandse Zaken voor Nederland.