Frankrijk start onderzoek naar PSG-ster Hakimi voor verkrachting

Volgens de Franse krant Le Parisien stapte de 24-jarige vrouw afgelopen zondag naar de politie, en dat werd inmiddels ook bevestigd aan AFP door bronnen dicht bij het onderzoek. Daar vertelde ze dat Hakimi haar had verkracht, in zijn huis in de buurt van Parijs. De vrouw zou zelf geen klacht hebben ingediend, maar gezien de ernst van de feiten en de bekendheid van de vermeende dader is er toch een onderzoek opgestart.

Nog volgens Franse media leerden de twee mekaar kennen via Instagram. Zaterdag zouden ze dan afgesproken hebben bij de voetballer thuis, terwijl zijn vrouw en twee kinderen op vakantie waren in Dubai. Dat bezoek liep volledig uit hand en Hakimi zou zich opgedrongen hebben bij de jonge vrouw, ondanks haar protest. Uiteindelijk wist ze zich te bevrijden en kon ze ontsnappen.

Hakimi is sinds 2020 getrouwd met Hiba Abouk. Samen hebben ze twee zoontjes. Hakimi ontbrak zondag bij PSG in de topper tegen Marseille, volgens de club met een dijbeenblessure. Gisteren was hij aanwezig op de uitreiking van de FIFA Best Awards.