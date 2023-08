Frankrijk schaft gedrukt kassaticket af in strijd tegen papierverspilling: 25 miljoen gekapte bomen uitgespaard

Elk jaar worden in Frankrijk 30 miljard kassabonnetjes, bewijsjes van betalingen met kredietkaarten en vouchers afgedrukt. Alleen al de 12 miljard kassabonnetjes vertegenwoordigen 150.000 ton papier. Dat komt overeen met 25 miljoen gekapte bomen en 18 miljard liter verbruikt water.

Veel Fransen gooien de papiertjes echter meteen weg, zeker als het gaat om een rekening van een klein bedrag. Bovendien zijn de stukjes papier vaak klein en moeilijk in te zamelen en te recyclen, aldus het Franse agentschap voor milieu- en energiebeheer (ADEME). Daarom wordt er nu een punt achter gezet.

Uitgesteld

De beslissing werd dit jaar tot twee keer toe uitgesteld door de discussie over de inflatie in Frankrijk, maar vandaag was het dan toch zo ver.

Er klinkt ook kritiek. De gedrukte kassatickets worden door velen immers gebruikt om het gezinsbudget onder controle te houden en de juistheid van rekeningen te controleren, zeggen consumentenverenigingen.

Het gedrukte ticket verdwijnt echter niet volledig. Wie graag alsnog een gedrukt ticket wil, kan dat gewoon vragen. Maar dat moet voortaan dus wel expliciet gebeuren. Je kan ook altijd vragen om de rekening elektronisch op te sturen, bijvoorbeeld via mail of sms.

Restaurants

In sommige gevallen blijft printen wel verplicht. Het gaat onder meer om rekeningen van restaurants en hotels. Ook als je een product koopt met een wettelijke garantie - zoals een smartphone - of een dienst van meer dan 25 euro - denk maar aan de kapper of de garage - blijft een geprint ticket een verplichting.