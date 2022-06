Frank Vandenbroucke: ‘Veel kans dat er na de zomer weer grootschalige vaccinatiecampagne komt’

Volgens Vandenbroucke zou het vreemd zijn dat er geen nieuwe coronagolf meer zou komen. “Het virus is niet weg. Het zou kunnen dat de nieuwe golf geen ernstige gevolgen heeft. Maar het zou ook kunnen dat we te maken krijgen met een variant die weer meer ziek maakt of die opnieuw erg besmettelijk is.”

Volgens de minister wordt daarom alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe vaccinatiecampagne. Momenteel worden de 80-plussers uitgenodigd in Vlaanderen, maar na de zomer is de kans groot dat ook de brede bevolking weer aan de beurt komt.

“Het is nog niet beslist”, benadrukt Vandenbroucke. “Er zijn verschillende scenario’s voorbereid. We zijn ook aan het nadenken over de aankoop van nieuwe vaccins. Ik heb nieuwe vaccins beloofd gekregen die zijn aangepast aan de varianten, maar dat is nog niet zeker. Maar ik ga er eigenlijk van uit dat er heel veel kans is dat we na de zomer weer een vrij grootschalige vaccinatiecampagne doen.”

De vaccins blijven lang heel goed werken tegen ernstige ziekte, aldus nog Vandenbroucke, maar tegen besmet raken of een lichte vorm van Covid-19 verzwakken ze snel.