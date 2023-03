Frank Deboosere presenteert maandag laatste weerbericht en krijgt afscheidsprogramma ‘Dank weerman Frank’

Volgende maandag presenteert Frank Deboosere (64) nog een laatste keer het weerbericht op Eén. De weerman gaat met pensioen, en na 36 jaar bij de VRT wil de openbare omroep dat niet ongemerkt laten voorbijgaan. Op Eén en VRT MAX zal het programma Dank weerman Frank te zien zijn, waarin huidige en voormalige collega’s afscheid nemen van Deboosere en archiefbeelden worden bovengehaald uit zijn rijke carrière bij de openbare omroep.

“Ik denk dat ik een honderdduizend weerberichten heb gedaan. Ik weet dat het veel is, ik kon het zelf ook niet geloven”, zegt Deboosere. “De wolken zijn mijn vrienden, de zon is mijn vriend, de blauwe hemel, de sterren, dat zijn allemaal mijn vrienden. Anders hou je het ook niet zoveel jaren vol.”

Deboosere presenteerde zijn eerste weerbericht op de toenmalige BRT op 12 maart 1987 als opvolger van Armand Pien. Hij maakte er een erezaak van om het weer begrijpbaar uit te leggen werd daarvoor in 1997 bekroond met de Wablieft-prijs voor klare taal. Hij introduceerde ook zelf woorden als ‘ochtendgrijs’ en ‘winterprik’ in zijn weerberichten.

“Frank ademt het weer. Hij is daar echt élke dag mee bezig”, zegt collega-weerman Bram Verbruggen. “Ik vraag me af of hij ooit slaapt.”

Beeld VRT

In een zwart gat hoeft Deboosere na maandag in ieder geval niet te vallen. Hij onderhoudt een eigen website over alles wat met wetenschap te maken heeft en vraagt al langer aandacht voor het klimaat, onder meer in zijn podcast Planeet Frank. Daarnaast zet Deboosere zich ook in voor goede doelen. Zo is hij al jarenlang een van de gezichten van Kom op tegen Kanker.

‘Dank weerman Frank’, maandag 20 maart om 19.45 uur op Eén en VRT MAX.