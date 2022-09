Frank Deboosere (64) kondigt pensioen aan als weerman: ‘Zo zijn de regels blijkbaar’

Hij is al jaar en dag een vaste waarde op het kleine scherm, maar in het voorjaar van 2023 gaat Frank Deboosere dus met pensioen. “Ja, ik ben 64 jaar. Zo zijn de regels blijkbaar. Dit is de afscheidstournee, maar het gaat nog heel lang duren”, zei Frank op Radio 2. Als VRT-gezicht is Deboosere aan dezelfde regels gebonden als bijvoorbeeld nieuwsanker Martine Tanghe en sportjournalist Michel Wuyts, die ook beiden op 65-jarige leeftijd met pensioen gingen.

Deboosere is al 35 jaar aan de slag bij de weerdienst van de openbare omroep. Hij maakte in 1987 zijn debuut en sinds 1997 presenteerde hij afwisselend met Sabine Hagedoren het weerbericht. In 2019 kwam daar ook weerman Bram Verbruggen bij. Frank volgde een opleiding natuurkunde en studeerde later nog Nederlands, Engels en geschiedenis. Zijn bekende slagzin “Morgen ben ik er weer met meer weer” behoort inmiddels tot het collectieve geheugen.

De VRT moet nog bekijken wie Deboosere zal opvolgen, een precieze afscheidsdatum werd nog niet bepaald.