Franco Dragone, voormalig regisseur Cirque du Soleil, overleden aan hartaanval

De Belgisch-Italiaanse regisseur Franco Dragone is in de Egyptische hoofdstad Caïro aan een hartaanval overleden. Dat meldt Claudine Cornet, een van zijn medewerkers van zijn regisseur. Dragone was om professionele redenen in Egypte, nadat hij vorige week de show Décrocher la Lune in de straten van zijn thuisstad La Louvière had bijgewoond.

In de jaren negentig was Dragone jarenlang de sterke man achter de spektakelvoorstellingen van Cirque du Soleil, later richtte hij zijn eigen gezelschap op. Hij werd 69.

Artists from Cirque du Soleil Bazzar show perform to the media ahead of their upcoming season in Santiago, Chile September 27, 2022. REUTERS/Ivan Alvarado Beeld REUTERS

