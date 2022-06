Francken richt vrijwilligerskorps voor jongeren op in Lubbeek

De zowat 1.700 Lubbekenaren tussen 18 en 25 jaar krijgen binnenkort een brief in de bus van burgemeester Francken, waarin ze worden uitgenodigd om toe te treden tot het nieuwe vrijwilligerskorps. Die groep van vrijwilligers zal ter ondersteuning werken van eerstelijnsdiensten als politie en brandweer. Het gaat bijvoorbeeld om zandzakken vullen, water uitdelen in woonzorgcentra bij grote hitte of de telefoonlijnen bemannen na een ramp. De eerstelijnsdiensten in België kampen nagenoeg overal met een tekort aan vrijwilligers.

Vanaf het najaar kunnen de jongeren verschillende opleidingen volgen, zoals een cursus EHBO. Francken trekt 30.000 euro uit voor de opstart van het korps. Volgens hem gaan jongeren "opnieuw leren hoe te helpen".

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zegt dat het niet ongewoon is dat lokale besturen een beroep doen op vrijwilligers, zegt woordvoerder Nathalie Debast. "Zij vormen een goede en zeer welkome aanvulling op wat de professionals doen." Van korpsen die specifiek rekruteren onder jongvolwassenen, heeft de VVSG geen weet.

Francken ziet naast praktische overwegingen ook een ideologische reden voor het initiatief. "Dit gaat om weerbaarheid en gemeenschapsdenken", zegt Francken. De N-VA-politicus hoopt dat zijn initiatief elders in het land navolging krijgt.