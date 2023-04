Fox News schikt in smaadzaak rond leugens over verkiezingsfraude van 2020 en voorkomt historische rechtszaak

Fox News vermeldde na de verkiezingen dat stemcomputers van fabrikant Dominion Voting Systems, gebruikt in 28 staten, waren gemanipuleerd. Trump zou de werkelijke winnaar van de verkiezingen zijn. Maandenlang wordt deze complottheorie op Fox News verkondigd, door mensen als Sidney Powell, advocaat Rudy Giuliani en door Trump zelf.

Dominion liet dat niet over zijn kant gaan. Het bedrijf eistte in een smaadzaak 1,6 miljard dollar, een tiende van Fox News’ totale waarde. Dinsdag was de eerste zitting gepland. Volgens kenners was de kans op verlies voor Fox aanzienlijk.

Hoewel schermgezichten van Fox News, zoals Tucker Carlson, voor de camera foute informatie over verkiezingsfraude deelden, maakten ze onder collega’s duidelijk dat ze niet veel van de beweringen geloofden. Toch nemen miljoenen Amerikanen de complottheorie die hun vertrouwde nieuwszender zelf niet gelooft voor waar aan. De reden was eenvoudig: de kijkcijfers. De zender was bang dat het publiek zou overlopen naar nichezenders als One America News en Newsmax, rechtser en tendentieuzer, die schroomloos Trumps fraude-narratief kopiëren.