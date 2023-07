Fors afgezwakte natuurherstelwet geraakt nipt door Europees Parlement

De finale stemming over het volledige wetsvoorstel haalde het met 336 stemmen tegen 300 en 13 onthoudingen, na een lange reeks van meer dan honderd amendementen. In het halfrond barstte een groot applaus los bij de bekendmaking van de uitslag. Die leverde een overwinning op voor Europees commissaris Frans Timmermans (Green Deal), die zich afgelopen maanden opwierp als de verdediger van het voorstel.

Het beloofde een erg nipte stemming te worden in het uit 705 Europarlementsleden samengestelde halfrond. “Het kan op enkele stemmen aankomen”, luidde het op voorhand bij de voor- én tegenstanders van de natuurherstelwet.

Het parlement eist wel een forse afzwakking van het wetsvoorstel van de Commissie, net als de milieuministers van de EU-landen dat eerder deden. Naar verwachting komt er dit najaar een definitief akkoord tussen de lidstaten en het parlement.

Omdat in de milieucommissie eerder geen meerderheid gevonden werd voor het voorstel en de natuurherstelwet er de facto verworpen werd, moest de plenaire vergadering van het Europees Parlement zich vanmiddag in de eerste plaats uitspreken over die volledige verwerping. Een nipte meerderheid van 324 parlementsleden tegen 312 stemde alvast tegen de verwerping, waardoor er kon worden verder gegaan met de artikelsgewijze behandeling en de amendementen, gevolgd door de finale stemming.

Wat is de natuurherstelwet ook weer?

De natuurherstelwet is een hoeksteen van de Europese Green Deal, waarmee de Europese Commissie tegelijk de klimaatverandering en de achteruitgang van de biodiversiteit wil aanpakken. Het doel is om op ten minste 20 procent van het Europese grondgebied de natuur te herstellen tegen 2030, en dat tegen 2050 uit te breiden tot alle ecosystemen.

Dat natuurherstel moet niet alleen binnen de nu al aangewezen Natura 2000 gebeuren, maar ook daarbuiten. Lidstaten zouden ook maatregelen moeten nemen om de biodiversiteit in landbouwgebied te verbeteren. Zo zou 30 procent van de ontwaterde veengronden in landbouwgebied tegen 2030 moeten worden hersteld.

De natuurherstelwet is een verordening, die bindende doelstellingen oplegt aan lidstaten. Een van de cruciale punten is het zogenoemde verslechteringsverbod, dat bepaalt dat natuur er niet meer op mag achteruit gaan.

Impact op landbouw

Het huidige voorstel van de Europese Commissie kon vooral op tegenkanting rekenen van de Europese Volkspartij (EVP), de christendemocratische fractie in het Europees Parlement. Volgens de invloedrijke Duitse EVP-kopman Manfred Weber vormt het een bedreiging voor de Europese economie en landbouw.

Landbouworganisaties maken zich grote zorgen over de impact van het voorstel op landbouwers. Zo vreest de Boerenbond dat de bindende hersteldoelstellingen heel wat landbouwgrond verloren zullen doen gaan, en dat het verslechteringsverbod buiten de Natura 2000-gebieden nieuwe vergunningen op de helling zet.

Volgens natuurbehoudsorganisatie Natuurpunt is de herstelwet “de grootste kans in 30 jaar om neergang van de biodiversiteit om te keren, en noodzakelijk voor de aanpak van de klimaatverandering”. Ook zo’n 6.000 wetenschappers hadden in een open brief opgeroepen tot een ambitieuze natuurherstelwet.