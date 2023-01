Foo Fighters gaat door na dood drummer, maar wordt 'andere' band

“Zonder Taylor hadden we nooit de band kunnen worden die we waren”, schrijft Foo Fighters. “En zonder Taylor weten we zeker dat we een andere band zullen worden in de toekomst.”

De band belooft snel weer terug te keren op het podium. “We weten dat jullie, de fans, net zoveel voor Taylor betekenden als hij voor jullie. En we weten dat als we jullie weer zien, en dat is snel, zijn geest elke avond bij ons zal zijn.”

Hawkins overleed dit jaar onverwacht op 50-jarige leeftijd. Foo Fighters annuleerde hierop de resterende optredens van hun tournee. In september trad de band voor het eerst weer op tijdens twee benefietconcerten die ter ere van Hawkins werden georganiseerd. De drummer zat sinds 1997, enkele jaren na de oprichting, bij Foo Fighters.