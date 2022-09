Fiscus legt beslag op parlementaire wedde van 3.000 euro van Sihame El Kaouakibi

El Kaouakibi is al bijna twee jaar niet meer gezien in het Vlaams Parlement. De politica zetelde er voor Open Vld tot ze, in april vorig jaar, zelf uit de partij stapte na schandalen in het kader van subsidiefraude. Haar parlementaire zitje hield ze wel en met ziektebriefjes was ze al die tijd wettig afwezig en werd ze dus doorbetaald.

Maar de 3.000 euro netto die ze kreeg, wordt sinds vier maanden niet meer gestort omdat de fiscus bewarend beslag liet leggen op haar wedde. Intussen is ook de eindvordering van het parket klaar, die de doorverwijzing naar de raadkamer vraagt. Daar zal beslist worden of El Kaouakibi zich voor de rechter zal moeten verantwoorden. Voor dat kan moet wel eerst nog haar parlementaire onschendbaarheid opgeheven worden. Daarover moet geoordeeld worden door een commissie in het Vlaams Parlement.