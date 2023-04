Finse premier Sanna Marin stopt als partijleider na verkiezingsnederlaag

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik me op het volgende congres in september niet kandidaat zal stellen voor een nieuwe termijn als SDP-leider”, deelde de 37-jarige Marin mee op een persconferentie. Ze werd in 2019 leider van de SDP en premier van Finland. De politica was toen 34 jaar en op dat moment de jongste regeringsleider ter wereld. Ze dient donderdag het ontslag van haar regering in.

De Finse parlementsverkiezingen werden zondag gewonnen door de conservatieve Nationale Coalitiepartij EPP, met een kleine voorsprong op de rechts-populistische Finnenpartij. Ondanks een winst van ruim 2 procent werd de SDP van Marin pas de derde partij van het land.

De premier wordt in Finland traditioneel geleverd door de grootste partij van het land. Er bestaat nog altijd een mogelijkheid dat de SDP deel zal uitmaken van de regeringscoalitie van Petteri Orpo (EPP), maar wellicht zal Marin in dat geval geen minister worden. “Ik denk dat het weinig waarschijnlijk is dat ik deel zal uitmaken van het ministeriële team”, zo zegt ze zelf. “Ik zal mijn werk als parlementslid voortzetten.”

Daarmee hoopt Marin naar eigen zeggen op “een rustiger leven”. Ze vertelde dat haar uithoudingsvermogen de afgelopen jaren “soms op de proef werd gesteld”. Ook zei ze geen aanbiedingen voor internationale posities te hebben ontvangen, waar geruchten over rondgaan, en ook niet de president van Finland te willen worden. De termijn van president Sauli Niinistö loopt volgend jaar af.