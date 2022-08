Finse premier Sanna Marin legt dan toch drugstest af: ‘Nog nooit in mijn leven gebruikt’

In Finse media werd donderdag gespeculeerd over drugsgebruik op het feest, omdat een van de feestgangers een woord zou hebben gebruikt dat synoniem is voor cocaïne. Een Kamerlid van een coalitiepartner van Marins sociaaldemocratische partij riep de premier op een drugstest te doen. Ook de grootste oppositiepartij vroeg om zo’n test.

Het resultaat van de test volgt binnen een week. Marin zei zich geen zorgen te maken over de uitslag. “Ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt, zelfs niet in mijn tienerjaren.” Ze zei te betreuren dat het nodig was om een test te doen. “Ik wilde dat we in een samenleving leefden waar ik op mijn woord te vertrouwen was. Maar omdat sommigen toch hun twijfels hebben geuit, heb ik deze test gedaan.”

Vanmorgen brachten Finse media het nieuws dat Marin tijdens het weekeinde dat het feest plaatsvond – het eerste weekeinde van augustus – geen vakantie had opgenomen, en dus in geval van nood had moeten werken. Op de vraag of ze in een “adequate toestand was om het land te leiden”, zei Marin: “Ik had dat weekeinde geen vergaderingen of verplichtingen. Ik was vrij en bracht de tijd door met mijn vrienden. Ik deed niks illegaals.”

‘Menselijke behoefte’

Marin voegde eraan toe dat ze het feest zou hebben verlaten als er een beroep op haar was gedaan. Ze benadrukte dat zoiets zeldzaam is. “Tijdens mijn hele termijn als premier is er nog nooit een situatie geweest waarin ik midden in de nacht plotseling naar mijn kantoor moest.”

De video’s begonnen woensdag te circuleren op sociale media. Te zien is hoe Marin met vrienden danst, knuffelt en zingt voor de camera. Onder de aanwezigen zijn verschillende bekende Finnen, onder wie kunstenaars, journalisten en politici. Marin zei donderdag dat ze ‘met mate’ alcohol had gedronken.

Tijdens de persconferentie ging de premier uitgebreid in op vragen. Ze benadrukte dat het een ‘menselijke behoefte’ is om af en toe te feesten en dat ze dit maar een paar keer per jaar doet. Ze zei ook dat ze verdrietig was over het feit dat privébeelden publiek zijn gemaakt.

Minder aandacht voor partijplannen

De kwestie is ook pijnlijk omdat de filmpjes opdoken op het moment dat Marins partij haar jaarlijkse zomervergadering hield waar traditioneel nieuwe plannen worden gelanceerd. Dat was dit jaar extra belangrijk omdat er komend voorjaar nieuwe verkiezingen zijn in Finland. De partij wilde onder meer praten over compensatie van gezinnen voor de hoge inflatie. Nu stond een groot deel van de persconferentie in het teken van de uitgelekte video’s.

In december vorig jaar moest Marin haar excuses aanbieden omdat ze uit was gegaan nadat een lid van haar kabinet positief was getest voor corona. Sms’jes waarin ze werd geadviseerd thuis te blijven zag ze pas de volgende dag, omdat ze haar werktelefoon niet mee had genomen. Ook toen dook een beeld op van de premier tijdens het uitgaan.

‘Coolste politicus ter wereld’

Marin (36) trad drie jaar geleden aan als de jongste premier ter wereld. De sociaal-democratische politicus leidt een centrum-linkse coalitie van vijf partijen. Ze staat bekend om haar goede communicatieve vaardigheden en gebruik van sociale media, waarmee ze veel Finnen bereikt. Ook maakte ze een indruk met haar reactie op de Russische inval in Oekraïne. Het Duitse Bild noemde Marin deze week “de coolste politicus ter wereld”. Het artikel luidde: “Deze regeringsleider kan ook feesten.”

Bij haar aantreden zei Marin dat ze open wilde zijn over haar leven naast haar werk. “Ik wil laten zien dat er gewone mensen met gewone levens in deze positie zitten. Ik heb een familieleven, mijn werk en vrije tijd die ik doorbreng met vrienden, gewoon zoals ongeveer iedereen van mijn leeftijd.”