Finse minister gaat ondanks oorlog en NAVO-top gewoon met vaderschapsverlof

Kaikkonen (48), vader van een half- en een tweejarige, verantwoordde hiermee de manmoedige keuze om zijn ministerpost twee maanden uit handen te geven zodat hij thuis de luiers kan verschonen.

Hij neemt papa-vrij ondanks een oorlogszuchtige oosterbuur en terwijl de toetredingsprocedure tot de NAVO nog loopt. Hongarije en Turkije weigeren voorlopig de aanvraag tot lidmaatschap te ratificeren. Een NAVO-bijeenkomst in februari voor ministers van Defensie zal Kaikkonen moeten laten schieten, maar echt rouwig lijkt hij er niet om.

Nu is het mijn beurt

“De baan van minister van Defensie is een belangrijke en waardevolle taak die ik zo goed mogelijk heb proberen te vervullen”, schrijft Kaikkonen op zijn Instagram-account. “Veelvuldig heeft de functie geleid tot lange dagen en zakenreizen en dat heeft ook zijn weerslag op het thuisfront.” Hij vervolgt: “Op een gegeven moment moet je je gezin op nummer één zetten. Mijn vrouw heeft vanaf januari een nieuwe baan en we willen de baby nog niet achterlaten bij de opvang, dus is het nu mijn beurt om de zorg voor de kinderen op me te nemen.”

Alleen in internationale kringen wekt het besluit verbazing. In Finland variëren de reacties van laconiek tot bemoedigend. “We steunen met trots de beslissing van Antti Kaikkonen”, sprak de partijleider van Kaikkonens Centrumpartij en minister van Financiën Annika Saarikko. En: “De mogelijkheid om verlof op te nemen is er voor iedereen.”

In Finland hebben vaders wier kinderen vóór september 2022 geboren zijn recht op 54 dagen vaderschapsverlof. Afgelopen september werd het Finse ouderschapsverlof verruimd tot 158 dagen die door zowel de moeder als vader opgenomen kunnen worden.

Kaikkonen is de eerste man

Zo’n 80 procent van de Finse vaders maakt vroeg of laat gebruik van dit recht. Toch lijkt het in de politiek minder gebruikelijk. In de huidige regering heeft een handvol vrouwelijke ministers met ouderschapsverlof thuisgezeten, maar Kaikkonen is de eerste man.

Vanwege de aard van zijn baan is er nooit écht een goed moment om huisvader te zijn, merkte Kaikkonen op. Maar, voegde hij daaraan toe: “Niemand, zelfs geen minister, is in zijn functie onvervangbaar.” Zijn rol wordt tijdelijk vervuld door partijgenoot Mikko Savola. Want: onvervangbaar is hij alleen als ouder.