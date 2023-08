Financiënminister Van Peteghem kondigt rente aan van 2,81 procent op staatsbon voor 1 jaar

Wie een nieuwe staatsbon koopt, leent zijn geld voor een jaar uit aan de overheid. Die betaalt in ruil een afgesproken interest, een zogeheten coupon. Op de vervaldag krijg je je kapitaal terug. Het risico dat de Belgische overheid failliet gaat, is bijzonder klein. Die staat trouwens garant voor de volledige investering. Daarom wordt een staatsbon als veilig beschouwd. Experts beschouwen de nieuwe staatsbon als een waardig alternatief voor het traditionele spaarboekje.

Met de nieuwe staatsbon wil minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) de banken onder druk zetten, zodat ze de erg lage spaarrentes eindelijk zouden optrekken. Dat is sinds de aankondiging van de staatsbon ook gebeurd: zowat alle banken verhoogden de rentes op hun spaarboekjes.

Het rendement op de staatsbon zal bruto 3,30 procent en netto (na aftrek van de roerende voorheffing) 2,81 procent bedragen, zei Van Peteghem zonet in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Vanaf donderdag 24 augustus kan iedereen intekenen op de nieuwe staatsbon. Dat kan onder meer via de website www.destaatsbons.be

Stap je naar je bankier, dan kun je vanaf donderdag 24 augustus intekenen tot en met vrijdag 1 september. Je kunt staatsbons ook rechtstreeks bij de overheid kopen en laten bewaren. Dan laat je ze inschrijven in het Grootboek van de Staatsschuld. Op die manier vermijd je de kosten van een effectenrekening. Een aankoop via een inschrijving in het Grootboek is kosteloos.

Inschrijven kan uitsluitend online. Nadat je je via je identiteitskaart (eID) of via Itsme hebt geïdentificeerd, kunt je via de toepassing je identiteit, het aankoopbedrag en de rekening voor terugbetalingen ingeven. Het bedrag schrijf je vervolgens over op de rekening van de overheid. Opgelet: een aankoop via het agentschap kan slechts tot en met donderdag 31 augustus, een dag minder lang dus.