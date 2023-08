Finale op WK wielrennen barst erg vroeg los: elitegroep op kop met onder meer Van Aert, Evenepoel, Van der Poel en Pogacar

Demonstranten hadden tussen Edinburgh en Glasgow de weg geblokeerd kort voordat de kopgroep zou passeren. De negen renners in de kopgroep en erna het volledige peloton moesten van de fiets.

Op tv-beelden was te zien dat David Lappartient, de voorzitter van de internationale wielrenunie UCI, zich bij de renners had gemeld. Veel coureurs hebben plaatsgenomen in auto’s in afwachting van het vervolg. De actievoerders zelf kwamen niet in beeld.

🚴🌈 | Tijdelijk geneutraliseerd! Vanwege protesten op de weg wordt de koers even stilgelegd! #GlasgowScotland2023



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jBGvBj4hwe — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) 6 augustus 2023

Na de onderbreking barstte de wedstrijd al snel los. Door het hoge tempo, en de voortdurende aanvallen, stapten intussen al heel wat renners uit de wedstrijd. Onder hen een van de Belgische kopmannen, Jasper Philipsen, en de voormalige wereldkampioen en Peter Sagan.

Het peloton is rond 16.15 uur al fors uitgedund en telt nog 18 renners, onder wie vijf Belgen: Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot en Nathan Van Hooydonck. Ook de toppers Tadej Pogacar, Mads Pedersen en Mathieu van der Poel zitten vooraan.