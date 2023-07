Filmsterren Cillian Murphy en Emily Blunt verlaten première van ‘Oppenheimer’: acteursvakbond kondigt staking aan die hele industrie kan lamleggen

Hoofdrolspelers als Cillian Murphy en Emily Blunt zeiden eerder op de rode loper al dat de acteurs gezamenlijk de première zouden verlaten als de staking zou worden afgekondigd. Om de acteurs nog wel de kans te geven om voor de camera’s over de rode loper te schrijden en een paar interviews te doen, werd het evenement op het laatste moment een uur vervroegd.

Voor de film begon sprak regisseur Christopher Nolan het publiek nog toe. Hij zei dat de acteurs “hun borden zijn gaan halen” omdat de grote acteursvakbond SAG-AFTRA op het punt stond om een staking af te kondigen.

De Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA heeft donderdag inderdaad beslist dat er een acteursstaking komt vanaf middernacht. In combinatie met de al lopende staking van scenarioschrijvers zorgt dat voor een complete ‘shutdown’ van Hollywood: vrijwel alle Amerikaanse film- en televisieproducties kunnen stil komen te liggen.

De onderhandelingen tussen de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA met de grote film- en televisiestudio’s en streamingdiensten gingen onder meer over de winstdeling met acteurs door streamingdiensten en de intrede van artificiële intelligentie. Zowel acteurs als scenaristen willen garanties en afspraken over het gebruik van AI in films en series. “We dreigen vervangen te worden door machines”, zegt vakbondsvoorzitter en actrice Fran Drescher.

Bij SAG-AFTRA zijn zo’n 160.000 acteurs en entertainmentpersoonlijkheden aangesloten. Het is sinds 1960 niet meer voorgekomen dat de vakbonden van scriptschrijvers en acteurs in Hollywood tegelijk staken. De staking van de schrijvers heeft al geleid tot vertraging van tientallen producties, waaronder The White Lotus, Spider-Man 4, Mission: Impossible 8, Stranger Things en The Last of Us.