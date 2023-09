Filmfestival Venetië: Cathalina Geeraerts wint prijs voor beste acteerprestatie in ‘Holly’

De prijsuitreiking vond vrijdagavond plaats op het Lido in Venetië. Cathalina Geeraerts speelt Holly, het 15-jarige titelpersonage met een speciale gave. “Cathalina debuteert in een geweldige langspeelfilm, waarin ze haar personage ingetogen vertolkt en ons aanspoort om haar niet langer als kind te zien, maar als een grote actrice”, klinkt het bij de jury.

‘Holly’ ging donderdag in wereldpremière als onderdeel van de officiële competitie voor de Gouden Leeuw, de hoofdprijs van het filmfestival. Het is de vijfde langspeelfilm van Fien Troch en de film werd op het prestigieuze festival erg goed ontvangen met lovende recensies in de internationale pers.

‘Home’, de vorige film van Troch uit 2016, won in Venetië de prijs voor Beste Regie in de nevencompetitie Orizzonti.

Publieksprijs voor ‘Quitter la nuit’

‘Holly’ is overigens niet de enige Belgische film die in Venetië in de prijzen viel. De film ‘Quitter la nuit’ van de Belgische regisseuse Delphine Girard won op vrijdag namelijk de publieksprijs (People’s Choice Award). Onder meer Veerle Baetens, Guillaume Duhesme en Selma Alaoui spelen mee in de film, die in samenwerking met Canada en Frankrijk werd gerealiseerd.

De Belgische regisseuse wist eerder al een Oscarnominatie in de wacht te slepen met haar kortfilm ‘Une sœur’ uit 2018.