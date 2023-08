Nieuws VRT

Filip Joos gaat ‘Extra Time’ vanop locatie presenteren: ‘Terugkeren naar de roots van het programma en van het voetbal’

Beeld vrt

Het had wat voeten in de aarde maar het voetbalmagazine Extra Time heeft dan toch een nieuwe presentator. Voetbalanalist en commentator Filip Joos neemt de fakkel van Aster Nzeyimana over. Hij gaat de boer op met het programma dat voortaan in de mooiste voetbalkantines van Vlaanderen wordt opgenomen.