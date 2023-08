Filip Dewinter riskeert boete en rijverbod omdat hij door rood licht rijdt: parket vraagt opheffing van onschendbaarheid

De Antwerpse politicus reed op zaterdag 29 juli om iets na 17 uur met zijn Maserati Ghibli (startprijs 112.969 euro, nvdr.) op de John F. Kennedylaan in de richting van Gent, toen hij het verkeerslicht op rood zag springen. Hij vertraagde, maar stopte niet. Meer dan vier seconden nadat het licht op rood was gesprongen, en het oranje licht ook al vijf seconden had gebrand, reed hij met een snelheid van 27 kilometer per uur door het rode licht.

Derdegraadsovertreding

Een derdegraadsovertreding die hem tot 500 euro én een rijverbod kan kosten. Dewinter uitte zijn ongenoegen op X (voorheen Twitter), waar hij het proces verbaal publiekelijk postte. “Het Gentse parket vraagt de opheffing van mijn parlementaire onschendbaarheid omdat… ik aan 27 kilometer per uur door rood licht ben gereden, zonder ongeval, zonder intoxicatie, zonder strafblad… niks! Na 42 jaar rijbewijs, sorry maar kan gebeuren. Een hele procedure terwijl boete ook had gekund en veel kosten zou besparen”, klinkt het.

Wat houdt die parlementaire onschendbaarheid juist in? Concreet betekent dit dat er in een strafprocedure, die tegen een parlementslid gericht is, enkele speciale voorschriften gelden. “De parlementaire onschendbaarheid moet ervoor zorgen dat het werk in het parlement niet verstoord kan worden door willekeurige of politiek geïnspireerde acties van de rechterlijke en uitvoerende macht, of zelfs van burgers. De speciale voorschriften gelden alleen tijdens de zitting van het Vlaams Parlement en alleen voor strafzaken. De parlementsleden blijven zoals alle burgers onderworpen aan alle strafwetten, en zijn dus niet “immuun”, maar er gelden een paar speciale voorschriften in de strafprocedure”, staat te lezen op de website van het Vlaams Parlement.

Zo mag een parlementslid enkel aangehouden of voor de rechtbank gebracht worden als het Vlaams Parlement daarmee akkoord gaat. Bij dat laatste spreken we over de “opheffing van de parlementaire onschendbaarheid”. Dat geldt alleen tijdens de parlementaire zittingen en voor strafzaken. Het Parket-Generaal van Gent bevestigt intussen dat het verzoek aan het Vlaams Parlement om de onschendbaarheid op te heffen verstuurd is. Het is nu afwachten wanneer deze vraag behandeld wordt.