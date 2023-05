FIFA-baas Infantino dreigt ermee WK vrouwenvoetbal niet uit te zenden in vijf grote Europese landen

Gianni Infantino is erg ontevreden met de voorstellen op dit moment uit de vijf grote Europese landen. “De biedingen, in het bijzonder die uit de vijf grote Europese landen, zijn nog steeds zeer teleurstellend en simpelweg onacceptabel”, zei de Italiaanse Zwitser bij een persbijeenkomst in Genève.

Infantino verklaarde verder dat “het als FIFA onze morele en wettelijke verplichting is om het WK vrouwenvoetbal niet te onderschatten”. “We zijn genoodzaakt het WK niet uit te zenden in de vijf landen als de biedingen niet eerlijk verlopen.”

De FIFA gaf aan dat dit WK vrouwenvoetbal, in vergelijking met de vorige editie van 2019 in Frankrijk, een derde meer kost aan premies en organisatiekosten, tot 139 miljoen euro. In vergelijking met het WK van 2015 gaat het om een vertienvoudiging. Volgens de Wereldvoetbalbond zijn de wereldwijde kijkcijfers 50 tot 60 procent van het WK bij de mannen. De biedingen van de zenders zouden echter twintig tot honderd keer lager liggen.

Het tijdsverschil met Australië en Nieuw-Zeeland zou voor verschillende zenders een obstakel zijn. “Maar dat slaat economisch nergens op”, counterde Infantino. “De kijkcijfers zijn er. De wedstrijden zijn niet in primetime in Europa, maar wel in de ochtend om 9 of 10 uur. Dat zijn nog redelijke tijden.”

Het WK voetbal voor vrouwen vindt plaats van 20 juli tot en met 20 augustus volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De Red Flames konden zich niet plaatsen voor de eindronde.