Fietsster (23) nog steeds in kritieke toestand na ongeval met vrachtwagen op Plantin en Moretuslei in Antwerpen

Het ongeval gebeurde in de volle avondspits. Op dat moment is de Plantin Moretuslei een drukke invalsweg voor zowel auto- als fietsverkeer. De 23-jarige vrouw kwam uit het stadscentrum en reed rechtdoor richting de Antwerpse Singel en verder door richting Wommelgem.

De vrachtwagen kwam uit dezelfde richting, maar draaide rechtsaf aan de Raafstraat richting de Dageraadplaats. Vermoedelijk had de chauffeur de fietsster niet opgemerkt, waarna zij werd aangereden. Een spoedarts diende de eerste zorgen toe in een tentje dat door de brandweer was opgesteld. Na ruim een half uur werd het slachtoffer onder politiebegeleiding in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis.

Verschillende mensen waren getuige van het ongeval en slachtofferhulp kwam ter plaatse. Onder meer de zaakvoerder van het kapsalon op de hoek van de Raafstraat werd gealarmeerd door het plotse krijsen van een aantal getuigen.

“Ik ben naar buiten gelopen en zag nog hoe het meisje bijna volledig onder de laadbak van de vrachtwagen was terechtgekomen”, aldus de kapper. “Alleen haar voeten staken nog onder de vrachtwagen uit.”

Het ongeval zorgde voor zware hinder voor wie de stad wilde verlaten. Ondertussen zijn de twee rijstroken op de Plantin en Moretuslei opnieuw vrijgemaakt.

De twee rijstroken op de Plantin en Moretuslei zijn opnieuw vrijgemaakt. Het verkeer kan weer door. De Raafstraat is niet bereikbaar via de Plantin en Moretuslei. pic.twitter.com/SLpGQ4Se3f — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 2 mei 2023

In een eerdere versie van dit bericht meldden we dat de vrouw volgens de lokale politie was overleden. De politie heeft dat bericht intussen moeten rechtzetten en verontschuldigt zich voor die vergissing. De vrouw is wel nog steeds in levensgevaar.