Fietsster (23) in kritieke toestand na ongeval met vrachtwagen op Plantin en Moretuslei in Antwerpen

Het slachtoffer reed op het fietspad en werd aangereden door een vrachtwagenbestuurder die een zijstraat wilde indraaien. Vermoedelijk merkte de vrachtwagenbestuurder de vrouw niet of te laat op. De politie houdt er rekening mee dat het om een dodehoekongeval zou kunnen gaan.

Verschillende mensen waren getuige van het ongeval. Slachtofferhulp is ter plaatse. Het ongeval zorgt voor zware hinder voor wie de stad wil verlaten. Ondertussen kan het verkeer opnieuw over één rijstrook, maar de politie vraagt indien mogelijk de omgeving te vermijden. De Raafstraat in- of uitrijden kan nog steeds niet, en ook het fietspad blijft er nog even afgesloten.

De twee rijstroken op de Plantin en Moretuslei zijn opnieuw vrijgemaakt. Het verkeer kan weer door. De Raafstraat is niet bereikbaar via de Plantin en Moretuslei. pic.twitter.com/SLpGQ4Se3f — Politie Antwerpen (@PZAntwerpen) 2 mei 2023

