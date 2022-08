Fietser overleden na zwaar ongeval met tankwagen aan Gentse stadsring

De tankwagen zou de controle zijn verloren over het stuur en reed in op de gevel van het Handelsdokcenter, een bedrijfsgebouw aan het Gentse Stapelplein. Bij het ongeval raakte hij ook twee andere wagens en sleurde een een jonge vrouw op de fiets mee. Ze overleed ter plekke aan haar verwondingen. De Hongaarse chauffeur zat na het ongeval gekneld in zijn vrachtwagen, kon bevrijd worden en werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Even werd gevreesd voor instortingsgevaar, maar dat lijkt geweken. Het personeel in het kantoorgebouw werd kort geëvacueerd uit vrees voor ontvlambare stoffen in de tankwagen, maar intussen konden ze terug naar binnen.

Momenteel is de situatie onder controle, maar er is nog veel hinder op de stadsring. De politie vraagt om de omgeving te vermijden. Vermoedelijk wordt de rijbaan pas vrijgegeven tijdens de avondspits.