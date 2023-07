Festival in Maleisië stopgezet nadat The 1975-frontman bandlid kust

“Er worden geen toegevingen gedaan aan partijen die de Maleisische wetten uitdagen, minachten en schenden”, zei minister van Communicatie Fahmi Fadzil op Twitter over het incident. De minister had toen net de organisatie van het festival, dat normaal tot zondag zou duren, op de vingers getikt. De Maleisische overheid heeft The 1975 na het voorval op een zwarte lijst gezet.

Homoseksualiteit is een misdrijf in het islamitische Maleisië. Mensenrechtenbewegingen waarschuwen al langer voor toenemende intolerantie tegenover de lgbtq+-gemeenschap in het land. Healy overwoog zelfs niet op te treden in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur door het conservatieve beleid van de regering.

“Ik heb een fout gemaakt. Toen we shows boekten, had ik er geen idee van”, zei de frontman. “Ik snap niet waarom je The 1975 zou uitnodigen in een land dat ons vertelt met wie we seks mogen hebben.”

“Oké, we moeten gaan”, zei hij iets later. “We zijn net verbannen uit Kuala Lumpur. Tot later.”