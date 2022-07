Federale regering en Engie sluiten principe-akkoord: Tihange 3 en Doel 4 in oktober 2026 opnieuw open

De Belgische staat wordt geen exploitant van de twee jongste reactoren. Wel zullen risico’s en winsten worden gedeeld via een nieuw op te richten vennootschap, kondigden De Croo en Van der Straeten aan op een persconferentie.

“De gesprekken over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 verlopen constructief”, meldden de twee eerder vanmorgen. “In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen.”

Het akkoord bestaat uit:

• De verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3 voor 10 jaar, samen goed voor 2 GW nucleaire capaciteit. “De Belgische staat wordt geen exploitant”, zeggen De Croo en Van der Straeten. “Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten.”

• Er komt “een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap”.

• De kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van de exploitant, Engie dus. Maar, zo klinkt het nog: “De kosten voor het beheer van het afval en de gebruikte splijtstof zullen na studie finaal vastgelegd worden”, waarbij ook gesprekken zullen starten rond “een te definiëren cap en risicopremie”.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) en premier Alexander De Croo (Open Vld). Beeld BELGA

50/50-aandeelhouderschap

In een persbericht bevestigt uitbater Engie dat het een “niet-bindende intentieverklaring” heeft ondertekend met de Belgische staat “om de haalbaarheid en de voorwaarden van een verlenging van de twee meest recente kerncentrales, Doel 4 en Tihange 3, te evalueren”.

Beide partijen zullen nu onderhandelen over het principe-akkoord “dat de belangrijkste voorwaarden van deze verlenging vastlegt en over een gemeenschappelijke ontwikkelingsovereenkomst met betrekking tot de verdeling van de kosten van deze verlenging”, klinkt het. Bedoeling is om uiteindelijk tegen 31 december 2022 een bindende overeenkomst te hebben.

Engie en de regering hebben een kader voor onderhandelingen vastgelegd, aldus het bedrijf. Met daarin enkele voorwaarden om een heropstart in 2026 mogelijk te maken. Zo is er sprake van de creatie van een nieuwe entiteit voor de twee kerncentrales, met een 50/50-aandeelhouderschap van de Belgische staat en Electrabel. Er is ook sprake van een plafonnering van de passiva en toekomstige kosten “verbonden aan het beheer van het nucleair afval en de verbruikte splijtstof in de vorm van een vast bedrag, dat ook een premie omvat om toekomstige onzekerheden te dekken en dat zal worden vastgesteld na onderzoek door de bevoegde overheden”.

‘Eerste cruciale stap’

“De Belgische regering neemt haar verantwoordelijkheid zodat ons land ook opnieuw een stuk controle wint over haar eigen energievoorziening”, zegt De Croo. “Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen. Bedoeling is een finaal akkoord tegen eind dit jaar zodat ons land in woelige geopolitieke tijden verzekerd is van voldoende elektriciteit.”

Bouchez wil meer kerncentrales open

Met het akkoord haalt de MR volgens voorzitter Georges-Louis Bouchez een belangrijke slag thuis. De partij dringt al een tijdje aan op het langer open houden van de kerncentrales. “Wat onmogelijk was, wordt mogelijk”, stelt Bouchez. Maar nu is het volgens hem meteen de tijd om al een stap verder te gaan. “Nu moeten we kijken of we meer dan twee kernreactoren kunnen verlengen”, zo tweet hij. Bouchez vreest namelijk nog steeds voor de bevoorradingszekerheid. Volgens hem dreigen er anders “een black-out en dramatische prijzen”.

“Nu alle Europese landen hun afhankelijkheid van gas afbouwen, zou het omgekeerde doen onverantwoordelijk zijn. Kernenergie is een evidente keuze voor klimaat, economie en veiligheid”, besluit Bouchez op Twitter.

N-VA: ‘Kostbare tijd verloren’

Oppositiepartij N-VA vindt het verontrustend dat er pas in december een definitief akkoord moet zijn over een verlenging. Dat is een jaar na de eerste deadline van De Croo, stelt Kamerlid Bert Wollants in een eerste reactie.

“Het is nú het moment om door te zetten. Met elke maand dat we de beslissing uitstellen, wordt de kans kleiner dat we de kerncentrales operationeel kunnen krijgen in 2026", stelt Wollants. Voor de N-VA moet ook gesproken kunnen worden over de verlenging van méér dan twee kerncentrales. “Een normale regering communiceert wanneer ze een écht akkoord heeft”, stelt het Kamerlid nog. “Maar na 21 maanden is het beter dan niets.”

Hij vreest dat de burgers en bedrijven zullen moeten opdraaien voor “het wanbeleid”. “De regeringspartijen die dit opnieuw hebben laten gebeuren, dragen een verpletterende verantwoordelijkheid”, klinkt het.

Werkgevers tevreden, maar vragen snelle uitvoering

Werkgeversorganisaties Voka en VBO zijn tevreden over het principe-akkoord, maar onderstrepen dat het belangrijk is om het snel te finaliseren en uit te voeren. “Het is van essentieel belang dat er onmiddellijk gestart wordt met de verdere voorbereidingen om de twee kerncentrales langer op te houden. Enkel zo wordt de levensduurverlenging ook praktisch haalbaar, kan de toeleverketen tijdig in orde worden gebracht en de uraniumbrandstof worden geregeld, zodat de reactoren tegen de start van de winter van 2026-2027 operationeel zijn”, aldus Frank Beckx, directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij het Vlaams netwerk van ondernemingen.

Met de energieschaarste die dit najaar dreigt en de energieprijzen die de pan uit rijzen, dringt Voka er bovendien op aan stappen te ondernemen om Doel 3 en Tihange 2 open te houden in de komende winter. “We moeten alles op alles zetten om te vermijden dat we in ons land noodplannen moeten activeren, want die maken de economische schade alleen maar groter”, klinkt het nog.

“We zijn tevreden met het principesakkoord. Het is nieuwe stap in het verlengen van de kernreactoren en geeft dus ons land en zijn economie meer vertrouwen naar de toekomstige bevoorradingszekerheid toe”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen. “Het principesakkoord vormt de noodzakelijke basis voor de concrete afspraken die in de komende maanden wel met bekwame spoed zullen moeten uitgewerkt worden. Het VBO rekent er op dat dit, net zoals de voorbije weken, op een constructieve wijze kan gebeuren.