Federale regering en Engie sluiten principe-akkoord over verlenging twee kerncentrales: ‘Belangrijk teken van vertrouwen’

“De gesprekken over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 verlopen constructief”, zeggen de twee. “In een gezamenlijk princiepsakkoord hebben de Belgische staat en Engie afspraken vastgelegd over de verdere aanpak, timing en kader van de onderhandelingen.”

Het akkoord bestaat uit:

• De verlenging van de uitbating van Doel 4 en Tihange 3 voor 10 jaar, samen goed voor 2 GW nucleaire capaciteit. “De Belgische staat wordt geen exploitant”, zeggen De Croo en Van der Straeten. “Beide partijen zijn bereid de voorwaarden te bespreken en overeen te komen om de reactoren in november 2026 van start te laten gaan, onder voorbehoud van goedkeuring door de veiligheidsautoriteiten.”

• Er komt “een stabiele en duurzame structuur waarbij de Belgische staat en Engie zowel risico’s als winsten delen via een nieuw op te richten vennootschap”.

• De kosten van de ontmanteling van de kerncentrales, het beheer van de splijtstoffen en van het radioactief afval zijn voor rekening van de exploitant, Engie dus. Maar, zo klinkt het nog: “De kosten voor het beheer van het afval en de gebruikte splijtstof zullen na studie finaal vastgelegd worden”, waarbij ook gesprekken zullen starten rond “een te definiëren cap en risicopremie”. Om 9.30 uur geeft de regering daar meer uitleg over op een persconferentie.

“De Belgische regering neemt haar verantwoordelijkheid zodat ons land ook opnieuw een stuk controle wint over haar eigen energievoorziening”, zegt De Croo. “Dit akkoord is een eerste cruciale stap en een belangrijk teken van vertrouwen tussen beide partijen. Bedoeling is een finaal akkoord tegen eind dit jaar zodat ons land in woelige geopolitieke tijden verzekerd is van voldoende elektriciteit.”