Federale regering bereikt akkoord opvangcrisis: dit is er beslist

Het akkoord houdt in dat de staatssecretaris bereid is om structureel extra opvang te creëren, bijvoorbeeld via containers, op voorwaarde dat de ‘kraan’ niet meer ongebreideld openblijft staan.

Wat is er beslist?

• Concreet komt er een aanpassing van de Opvangwet, om op die manier de uitstroom te versnellen. Voor wie een negatieve beslissing gekregen heeft, betekent dit het einde van de opvang. De staatssecretaris had eerder al aangekaart dat die mensen vandaag nog te vaak in de opvang blijven hangen, waardoor ze de plaats van iemand innemen die écht recht heeft en bovendien voortdurend blijven procederen.

• Daarnaast is het de bedoeling dat een bevel om het grondgebied te verlaten, sneller en beter wordt uitgevoerd. Daarvoor wordt er een medewerkingsplicht ingevoerd, die kan leiden tot een “vermoeden van onderduiken”. Die medewerkingsplicht zal overigens ook gelden voor medische onderzoeken. Denk daarbij aan de verplichte PCR-test ten tijde van de coronacrisis.

• Nog in het kader van dat aanklampend beleid, komen er meer escorteurs bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Zij begeleiden samen met de politie mensen tijdens hun uitwijzing. Voortaan zal ook één politieagent volstaan bij DVZ- of Frontex-uitwijzingen.

• Er komt ook een striktere en snellere toepassing van de Dublin-richtlijn. Daardoor zullen asielzoekers sneller terug kunnen worden gestuurd naar de EU-lidstaat waar ze eerst aankwamen. DVZ zal nu achttien in plaats van zes maanden krijgen om deze mensen terug te sturen.

• Het akkoord voorziet ook een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Daarbij komt er een toetsing voor het zogenaamd “ouderlijk gezag en daadwerkelijke zorg”. Gezinshereniging met Belgische kinderen zal enkel mogelijk zijn door de ouder die ook daadwerkelijk de dagelijkse zorg draagt voor dat kind.

• Beide kabinetten benadrukken tot slot dat er op geen enkele manier een regularisatie komt.

• Elders valt te horen dat door verschillende maatregelen bijna 5.000 plaatsen zouden worden gecreëerd. Er komt een regelmatige monitoring die ervoor moet zorgen dat asielzoekers voor de volgende winter hun recht op opvang gerespecteerd zien, luidt het. Zoals bekend is ons land al verschillende keren veroordeeld omdat het niet in staat is gebleken elke asielzoeker een slaapplaats te garanderen.

• Via twitter meldt Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet dat het verbod om kinderen onder te brengen in gesloten centra, in de wet zal worden gegoten. Onder de huidige regering gebeurt dat sowieso al niet, maar dat wordt dus nu ook wettelijk verankerd. “Een kind wordt niet opgesloten, punt”, aldus Gilkinet.

Om tien uur volgt er nog een persconferentie om het akkoord en de bijhorende voorwaarden te verduidelijken.

Hoe wordt er gereageerd op het akkoord?

Regeringspartij Groen is alvast tevreden met de migratiedeal. “De inspanningen die de groene familie al maandenlang doet in de schoot van de regering, resulteren in een engagement tot duizenden extra opvangplaatsen van de federale regering”, benadrukt de partij in een persbericht. Groen wil wel zeker zijn dat de operationalisering van het akkoord voldoende snel gebeurt.

“Voor Groen is een rechtvaardig migratiebeleid, met respect voor de mensenrechten, essentieel”, zegt Groen-covoorzitster Nadia Naji nog. “We zijn tevreden dat de regering nu een antwoord biedt op de vele veroordelingen en op de opvangcrisis, en tegelijk bouwt aan een menselijker migratiebeleid.”

Theo Francken (N-VA) is dan weer kritisch. “Het blijft dweilen met de kraan wagenwijd open”, zo start de voormalige staatssecretaris voor Asiel en Migratie zijn betoog op Twitter. Volgens Francken worden er geen forse maatregelen genomen en is ook het strengere terugkeerbeleid “een lege doos”.