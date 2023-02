Federale overheid doet deel van belang BNP Paribas van de hand

Volgens Bloomberg verkoopt de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) 33,3 miljoen aandelen van de Franse grootbank. De operatie vindt plaats tegen een minimumprijs van 60 euro per aandeel exclusief dividend. De overheid is er zo van verzekerd dat er niet met verlies wordt verkocht. In totaal zou de verkoop volgens De Tijd ongeveer 2 miljard euro in het laatje brengen. Volgens de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open Vld) vloeit de opbrengst van de operatie terug naar de FPIM.

De participatie van de federale overheid in BNP Paribas slinkt daarmee van 7,8 procent naar ongeveer 5,1 procent. België is op die manier niet langer de grootste aandeelhouder van de bank. De Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock mag nu die titel claimen. Wel blijft de overheid een onafhankelijk bestuurder, zegt de woordvoerder van de premier aan Belga.

Het kernkabinet van de federale regering besliste op 23 januari al om tot de verkoop van een deel van het BNP Paribas-belang over te gaan omdat de bank momenteel hoog noteert op de beurs. De koers van de bank is niet meer zo hoog geweest sinds net voor de oorlog in Oekraïne. De voorbereiding van de verkoop gebeurde in alle stilte onder de codenaam ‘Lou’, aldus De Tijd.

De Belgische staat heeft sinds 2008, met de gedeeltelijke verkoop van de Fortis Bank naar aanleiding van de financiële crisis, een belang van 10,3 procent in BNP Paribas. In het voorjaar van 2017 verkocht de regering al eens een deel van de aandelen. Die kostten toen 65,10 euro per stuk, of 1,6 procent minder dan hun beurswaarde de avond voordien. Ook toen leverde dat ongeveer 2 miljard euro op.