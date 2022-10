Fedasil moet nu ook gezinnen met kinderen op straat zetten, staatssecretaris De Moor slaakt noodkreet

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft ongeveer 125 personen, die deel uitmaken van gezinnen, op straat gezet omdat Fedasil geen plaats voor hen heeft in de opvang. “Vandaag is er voor het eerst geen opvang voor families”, bevestigt de woordvoerder van DVZ, die het cijfer officieel nog niet kan bevestigen.

Al maanden zijn er onvoldoende plaatsen voor alleenreizende, mannelijke asielzoekers. Eerder deze week moesten ook niet-begeleide minderjarige vreemdelingen de nacht op straat doorbrengen. Nu blijkt er ook onvoldoende plaats voor alle gezinnen die zich aanmeldden.

Hulporganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft Fedasil aangeboden om deze week noodopvang te vinden in hotels. De ngo zocht donderdagavond aan het Pacheco-gebouw in Brussel, waar DVZ en Fedasil zitten, een oplossing voor deze mensen.

“Het gaat om families, met ook hele kleine kinderen”, zegt Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. “Een aantal vond zelf een oplossing, ongeveer een zeventigtal brachten we onder in hotels.”

Ook enkele niet-begeleide minderjarigen, die dus zonder familieleden hier zijn, krijgen via Vluchtelingenwerk Vlaanderen onderdak. De organisatie benadrukt dat het dat maar één week op zich wil nemen, zodat gezinnen en minderjarigen komend weekend niet op straat slapen. “Opnieuw nemen de ngo’s de taak op zich om te zorgen voor huisvesting, waar de overheid het laat afweten”, zegt Claus.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) wijst op het winterplan dat ze deze week bij de regering op tafel legde. “Sommige collega’s in de regering willen daar de komende weken nog verder over praten”, zegt ze in een persmededeling. “Er is echter geen tijd te verliezen, ik rol daarom zelf de maatregelen al uit die ik zelf kan nemen.”

De andere ministers binnen de federale regering steunen de aanpak van de staatssecretaris, maar bij parlementsleden van de meerderheidspartijen klinken kritische geluiden. “Het is niet meer aanvaardbaar”, zegt PS-Kamerlid Hervé Rigot. “Er zijn oplossingen, maar daar is politieke moed voor nodig.”

De afgelopen maanden bleef de instroom van asielzoekers toenemen, met alleen in al in september 4.009 ingediende verzoeken, een cijfer dat sinds de vluchtelingencrisis in 2015 niet meer bereikt werd. Maar ook de uitstroom stokt: het duurt te lang voor wie papieren krijgt het asielcentrum kan verlaten.

En extra plaatsen? Het grote probleem is volgens De Moor om voldoende personeel te vinden. Daarvoor rekent de staatssecretaris op hulp van haar collega’s in de regering. “Tot op heden vallen de vragen op een koude steen”, zo schrijft ze. “Als ik word gevraagd mezelf te overstijgen, roep ik iedereen op binnen en buiten de regering zichzelf te overstijgen en plaatsen die er zijn mee operationeel te maken.”

Haar winterplan staat pas volgende week gepland in de kern, waarin de vicepremiers zitten. Voorlopig lijkt de nieuwe situatie dat niet te versnellen.