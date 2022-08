‘FBI zocht bij huiszoeking Trump naar geheime documenten over kernwapens’

De ongebruikelijke huiszoeking in Mar-a-Lago, in de staat Florida, toont "de diepe bezorgdheid" aan die bij regeringsfunctionarissen bestaat over de informatie zich nog bij Trump bevindt en die mogelijk in verkeerde handen kan terechtkomen, zo schrijft de Amerikaanse krant.

De bronnen van The Washington Post gaan niet verder in detail over de documenten die in Mar-a-Lago werden gezocht. Het is dus niet duidelijk of het gaat om documenten over Amerikaanse wapens, of over wapens van andere landen. Er werd ook niet medegedeeld of de documenten werden aangetroffen bij de huiszoeking.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de FBI willen niet reageren op het artikel. Ook een woordvoerder van Trump geeft voorlopig geen commentaar.

Trumps woning in Mar-a-Lago. Beeld AFP

Opschudding

Trump maakte donderdagavond ook nog bekend dat hij zich niet zal verzetten tegen het vrijmaken van het huiszoekingsbevel dat FBI-agenten toestemming gaf om zijn Mar-a-Lago huis te doorzoeken. “Ik ga nog een stap verder en moedig aan om die documenten openbaar te maken”, schrijft hij in een verklaring.

De inval in de woning van de oud-president leidde deze week tot grote opschudding. Advocaten en aanhangers van Trump noemden de inval buiten proporties in vergelijking met andere zaken waarbij functionarissen in het Witte Huis officiële stukken wederrechtelijk meenamen of mailtjes wisten.

Politie bij het resort van Trump tijdens de ongebruikelijke huiszoeking in Mar-a-Lago, eerder deze week. Beeld AFP

De Amerikaanse minister van Justitie, Merrick Garland, verdedigde donderdag nog het optreden van de FBI. Hij beklemtoonde dat hij zelf op de hoogte was gesteld en vooraf had ingestemd met de huiszoeking. Hij sprak ook zijn afschuw uit over de “niet onderbouwde” golf van kritiek op de federale recherche.

De huiszoeking was volgens Amerikaanse media twee maanden nadat Trumps advocaten na een dagvaarding meewerkten met rechercheurs. Die zijn toen naar het landhuis Mar-a-Lago gekomen, kregen een bergruimte te zien van Trumps ‘souvenirs’ uit het Witte Huis en kregen ook stukken overhandigd die ze wilden hebben. Trump suggereerde dat de inval maandag enkel bedoeld was om valse bewijsstukken in zijn woning te plaatsen in een poging de Republikeinen te beschadigen in de aanloop naar de komende verkiezingen.

Verkiezingen voor het Congres zijn over minder dan drie maanden en Trump overweegt mee te doen aan de presidentsverkiezingen van 2024. Hij zegt dat het de zoveelste actie van de partijdige federale justitie is om hem politiek uit te schakelen. Er lopen meer dan tien zaken tegen hem.