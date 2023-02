FBI vindt geen geheime documenten in strandhuis van Biden, zegt advocaat

De persoonlijke advocaat van Biden, Bob Bauer, verklaarde eerder op de dag dat het ministerie van Justitie een “geplande” huiszoeking uitvoerde in het strandhuis in Rehoboth Beach, Delaware in het kader van het onderzoek rond geheime documenten.

Volgens Bauer duurde de huiszoeking 3,5 uur. “Er werden geen documenten gevonden met markeringen eigen aan vertrouwelijke documenten”, aldus de advocaat. De FBI nam wel handgeschreven documenten en ander materiaal uit Bidens tijd als vicepresident mee om ze te bekijken. Dat maakt deel uit van de procedure van het ministerie van Justitie en gebeurde ook bij de huiszoeking in Bidens huis in Wilmington, aldus Bauer.

Biden en zijn vrouw Jill op archiefbeeld op het strand van Rehoboth Beach. Beeld AFP

De huiszoeking kwam er nadat de advocaten van Biden in november in een afgesloten kast in het Penn Biden Center, een denktank verbonden aan de universiteit van Pennsylvania, geheime documenten aantroffen. Daarop doorzocht de FBI de kantoren van de denktank in Washington en trof daar geheime documenten aan van in de tijd dat Biden vicepresident was onder Barack Obama (2009-2017). Tijdens een huiszoeking in zijn woning in Wilmington, Delaware, op 20 januari werden eveneens documenten aangetroffen, ook uit de tijd dat Biden nog senator was.

De onthullingen over Biden kwamen er nadat hij zware kritiek had geuit op zijn voorganger Donald Trump, bij wie eveneens - wel op grotere schaal - geheime documenten werden aangetroffen. En in januari raakte ook bekend dat diens vicepresident Mike Pence eveneens vetrouwelijke documenten in zijn bezit heeft. Het gaat om documenten die hadden moeten teruggegeven worden aan de National Archives.

Minister van Justitie Merrick Garland stelde een speciale aanklager aan om de zaak te onderzoeken.