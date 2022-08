FBI vindt 11 sets geheime documenten in woning Trump, waaronder informatie over ‘Franse president’

The Wall Street Journal meldt dat agenten ongeveer twintig dozen met items, mappen met foto’s, een handgeschreven notitie en Trumps gratieverlening aan zijn oude adviseur Roger Stone meenamen. De Amerikaanse krant beschikt over een uitgelekte inventaris. Volgens de lijst van drie pagina’s gaat het ook om informatie over de “president van Frankrijk”. De krant preciseert niet of het om de huidige president Emmanuel Macron gaat en geeft ook geen andere details.

Onder de verzamelde geclassificeerde materialen bevonden zich vier sets uiterst geheime documenten, drie sets geheime documenten en drie vertrouwelijke documenten. Topgeheim is het hoogste classificatieniveau dat de Amerikaanse overheid informatie kan geven, gevolgd door geheim en vertrouwelijk.

Eén set was gemarkeerd met ‘Verschillende geclassificeerde/TS/SCI-documenten’, de afkorting voor uiterst geheime en gevoelige informatie. De inventaris bevatte niet meer details over wat er in de documenten staat.

Kernwapens

Agenten zochten onder meer naar geheime documenten over kernwapens. Het is niet bekend of dergelijke stukken zijn gevonden. De ongebruikelijke huiszoeking toont “de diepe bezorgdheid” aan die bij regeringsfunctionarissen bestaat over de informatie die zich nog bij Trump bevindt en die mogelijk in verkeerde handen kan terechtkomen.

Trump vindt de beschuldiging dat hij illegaal geheime documenten over kernwapens in zijn bezit zou hebben onzin. Op zijn eigen sociale media noemt hij de kernwapenkwestie een “hoax”.

Opschudding

De inval in de woning van de oud-president leidde deze week tot grote opschudding. Advocaten en aanhangers van Trump noemden de inval buiten proporties in vergelijking met andere zaken waarbij functionarissen in het Witte Huis officiële stukken wederrechtelijk meenamen of mailtjes wisten.

De huiszoeking door tientallen FBI-agenten in Trumps landgoed Mar-a-Lago in Palm Beach werd goedgekeurd door de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland. Die bevestigde dat de inval werd gedaan in een onderzoek naar documenten die Trump illegaal uit het Witte Huis mee zou hebben genomen.