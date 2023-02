FBI valt binnen in strandhuis Amerikaans president Joe Biden: ‘Geplande huiszoeking’

De huiszoeking kadert in het onderzoek naar geheime documenten die Biden niet zou hebben afgegeven na het einde van zijn vicepresidentschap onder president Barack Obama begin 2017. “Vandaag voert het ministerie van Justitie, met de volle steun en medewerking van de president, een geplande huiszoeking uit in zijn woning in Rehoboth, Delaware”, aldus Bidens persoonlijke advocaat Bob Bauer in een mededeling.

Het gaat volgens CNN zeker om de derde locatie gelinkt aan Biden die doorzocht wordt in de zoektocht naar vertrouwelijke documenten. Op 20 januari werd zijn woning in Wilmington al doorzocht en toen werden volgens zijn advocaat verschillende vertrouwelijke documenten in beslag genomen.

Onlangs waren ook geheime documenten opgedoken bij voormalig vicepresident Mike Pence. Eerder had de FBI bij voormalig president Donald Trump een inval gedaan om geheime regeringsdocumenten veilig te stellen.

Dit bericht wordt aangevuld.