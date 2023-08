FBI schiet man dood die Amerikaanse president Biden bedreigde net voor bezoek aan staat Utah

De man, Craig Robertson, kwam om het leven bij een vuurgevecht toen het federale onderzoeksbureau hem woensdagochtend om 6.15 uur lokale tijd (14.15 uur Belgische tijd) probeerde te arresteren bij hem thuis in de stad Provo, net ten zuiden van Salt Lake City.

De man zou al in april bedreigingen hebben geuit tegen Biden, maar ook tegen andere politici zoals de procureur-generaal van New York, Letitia James, en de openbaar aanklager van Manhattan, Alvin Bragg. Dat blijkt uit de rechtbankdocumenten. Uit die documenten blijkt dat Robertson meermaals doelde op “een presidentiële moord”.

‘MAGA Trumper’

Robertson noemt zichzelf een “MAGA Trumper”, een verwijzing naar de slogan ‘Make America great again’ van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Dat meldt The Guardian. Robertson postte maandag online dat hij had gehoord dat Biden naar Utah zou komen en dat hij van plan was om een camouflagepak aan te trekken en “het stof van het M24-sluipschuttersgeweer te halen”, aldus de rechtbankdocumenten.

Ook blijkt uit zijn telefoongeschiedenis dat hij een bericht bekeek waarin de volgende tekst stond: “In mijn droom zie ik Joe Bidens lichaam in een donkere hoek van een DC-parkeergarage met zijn hoofd afgehakt en liggend in een grote plas bloed. Hoera.”

Beeld AP

Robertson bleek inderdaad in het bezit te zijn van een scherpschuttersgeweer met groot bereik en tal van andere wapens, evenals camouflage-uitrusting.

Al in juni werd de Secret Service, die instaat voor de beveiliging van de president, ingelicht. Behalve bedreigingen zou de man ook online hebben duidelijk gemaakt dat hij van plan was om fysiek actie te ondernemen. De dreigingen werden als geloofwaardig bestempeld.

Vuurgevecht

Toen een arrestatieteam de man probeerde in te rekenen en zijn huis te doorzoeken, ontstond een vuurgevecht. “De FBI neemt alle schietincidenten waarbij onze agenten betrokken zijn, ernstig”, klinkt het in een mededeling. “In overeenstemming met het FBI-beleid wordt het incident onderzocht door onze inspectie-afdeling.”

Biden zit midden in een reis naar het westen van de Verenigde Staten. Hij bracht woensdag door in New Mexico, waar hij sprak bij een fabriek die windmolens gaat produceren. Later op de dag vloog hij door naar Utah. Hij is woensdag op de hoogte gebracht van het voorval.