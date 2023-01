FBI doorzoekt woning Biden: weer geheime documenten gevonden

Biden en zijn vrouw Jill waren niet aanwezig tijdens de doorzoeking, die ruim twaalf uur in beslag nam, staat in een verklaring die zijn advocaat Bob Bauer zaterdagavond (lokale tijd) openbaar heeft gemaakt. Het gaat volgens de raadsman om “geclassificeerde documenten en ondersteunend materiaal”.

Ruim een week geleden werden in de garage en de woning van Biden in Wilmington, in de staat Delaware, ook al geheime documenten gevonden. Een paar dagen daarvoor werd bekend dat afgelopen november geheime stukken aanwezig waren in Bidens privékantoor bij een denktank in Washington.

De toegangsweg naar het huis van Joe Biden in Wilmington (Delaware). Beeld AP

De vondst van de documenten ligt gevoelig in de Verenigde Staten. Bidens voorganger Donald Trump verkeert in juridische problemen omdat hij na zijn aftreden meer dan driehonderd geheime documenten mee naar huis nam. Biden was hier zelf ook kritisch over.

Volgens de Amerikaanse wet moeten documenten van de president of de vicepresident na de ambtstermijn worden overdragen aan het Amerikaanse Nationaal Archief. Volgens de wet is het strafbaar als deze stukken op andere locaties liggen opgeslagen.

Onderzoek

Het ministerie van Justitie doet onderzoek naar de geheime documenten. Minister van Justitie Merrick Garland heeft speciaal aanklager Robert Hur aangesteld om het onderzoek te leiden. Hur was eerder openbaar aanklager in de staat Maryland. Hij werd door voormalig president Donald Trump aangesteld. Door Hur onderzoek te laten doen, willen de Democraten belangenverstrengeling voorkomen. Hur heeft laten weten dat hij in deze zaak “snel en grondig zal werken, zonder angst of voorkeur”. Biden heeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Dat is een groot verschil met zijn voorganger Trump, die zich met hand en tand verzet tegen het onderzoek naar de geheime documenten die bij een inval door de FBI bij de Republikein werden gevonden. Volgens Justitie doet het juridische team van Trump er alles aan om dat onderzoek te dwarsbomen. Justitie wil dan ook dat Trumps raadgevers worden gestraft voor minachting van de rechtbank.