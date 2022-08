FBI doet huiszoeking in woning Donald Trump in Florida: ‘Mijn prachtige huis wordt belegerd’

“Mijn prachtige huis, Mar-a-Lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, schreef Trump in een verklaring op het netwerk Truth Social. De FBI-agenten zouden volgens hem ook zijn kluis hebben doorzocht. Trump was op het moment van de huiszoeking zelf niet in Florida, maar verbleef in de Trump Tower in New York.

“Nadat ik heb meegewerkt met de relevante overheidsinstanties, was deze onaangekondigde inval in mijn huis niet nodig of gepast”, aldus Trump nog. Volgens hem gebeurt “zo’n inval enkel in failliete Derdewereldlanden”. Hij beschuldigde de “radicaal-linkse Democraten” ervan hem koste wat kost ervan te willen weerhouden zich te kandideren voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Ook zou de inval de Democraten volgens Trump moeten helpen bij de tussentijdse verkiezingen voor het Huis en de Senaat in november. “Wat is het verschil tussen dit en Watergate, waar agenten inbraken bij de Democraten?”, zo refereerde hij naar het spionageschandaal van 1972 waarbij in de aanloop naar de verkiezingen werd ingebroken in het hoofdkwartier van de Democraten, in het Watergate-gebouw.

Politie bij het huis van Donald Trump in Florida. Beeld ANP / EPA

Geheime documenten

Waar de FBI-agenten exact op zoek naar waren, werd niet meteen duidelijk. De FBI en het ministerie van Justitie wilden maandagavond geen commentaar geven. Ook het Witte Huis deed nog geen mededelingen.

The New York Times citeert twee anonieme bronnen die zeggen dat de inval te maken heeft met materiaal dat Trump mee zou hebben genomen naar Mar-a-Lago nadat hij uit het Witte Huis vertrok. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt al enige tijd de vondst van een aantal dozen met als ‘geheim’ bestempelde informatie in de woning van Trump in Mar-a-Lago, waar de voormalig president is gaan wonen na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021. Het Nationaal Archief meldde in februari dat in het resort vijftien dozen met vertrouwelijke documenten waren aangetroffen.

Agenten van de Secret Service bij Trumps resort in Mar-a-Lago. Beeld REUTERS

Volgens CNN werden assistenten van Trump in Mar-a-Lago in april en mei al ondervraagd door de FBI met betrekking tot de documenten. Trump vertraagde het teruggeven van de dozen aan het Nationaal Archief echter maandenlang en deed dat pas toen er met actie werd gedreigd. Mogelijk gaf Trump destijds toch niet alle documenten terug, waarna nu een huiszoeking volgde.

Volgens The New York Times stond Trump er tijdens zijn presidentschap om bekend officiële documenten die eigenlijk naar het overheidsarchief moesten te verscheuren.

‘Zeer ongebruikelijk’

Ook The Washington Post zegt op basis van een anonieme bron dat de inval om vertrouwelijke documenten zou gaan en zegt erbij dat er een gerechtelijk zoekbevel voor zou zijn afgegeven. Dat is volgens de krant “zeer ongebruikelijk” voor een voormalige president. De “hoogste niveaus” van het justitieministerie zouden volgens de krant betrokken moeten zijn geweest bij het verkrijgen van zo’n bevel, maar een woordvoerder van het ministerie wilde tegen de krant niet zeggen of justitieminister Merrick Garland hierin een rol heeft gespeeld.

Een van Trumps volwassen zoons, Eric Trump, bevestigde later op de dag tegen Fox News dat de inval inderdaad te maken had met dozen vol documenten die zijn vader vanuit het Witte Huis had meegenomen naar Florida.

Dat de FBI het huis van Trump doorzoekt zou ook kunnen betekenen dat het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 zich toespitst op Trump zelf.

Politie bij het huis van Donald Trump in Florida. Beeld AFP

Het Mar-a-Lago resort in Palm Beach (Florida), dat eigendom is van Donald Trump. De oud-president heeft er zelf ook een woning. Beeld AP