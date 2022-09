Familie sprak met Belg in Iraanse cel: ‘Zijn weerstand is ernstig aangetast’

Olivier Vandecasteele, een Belg die in Iran voor verschillende ngo’s werkte, werd op 24 februari plots opgepakt en opgesloten in Iran. Sindsdien heeft hij nauwelijks contact met de buitenwereld. Deze week kon zijn familie hem wel spreken via een videoverbinding, zo laat ze weten in een persbericht. “Dat gesprek van een paar minuten bevestigde onze vrees: Olivier zit opgesloten in een cel in een kelder, zonder ramen”, klinkt het.

Volgens de familie gaat de fysieke gezondheid van Vandecasteele snel achteruit. Zo zou hij zijn nagels kwijt zijn. Ook zijn geestelijke gezondheid is fragiel. “Het gebrek aan perspectief, zijn eenzame opsluiting en het gebrek aan licht hebben zijn weerstandsvermogen ernstig aangetast”, aldus de familie.

Volgens haar is het niet duidelijk waar de ngo-medewerker zich precies bevindt. Aanvankelijk zat hij in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, maar daar zou hij intussen weg zijn.

Deze zomer keurden België en Iran een opmerkelijk verdrag goed over gevangenenruil. Daarmee zou ons land de vrijlating van Vandecasteele proberen regelen. Maar het verdrag is omstreden omdat Teheran ijvert voor de vrijlating van de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi, die in ons land werd veroordeeld wegens zijn betrokkenheid bij een verijdelde bomaanslag in Parijs. Voorlopig is er van een ruil geen sprake.

“Iedereen weet dat de situatie in de Iraanse gevangenis zeer precair is”, zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Er is sprake van overbevolkte cellen, onvoldoende toegang tot medische zorg en mishandeling. Bovendien is het rechtssysteem in Iran heel ontransparant.”