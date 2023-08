Facebookevenement veroorzaakt geen stormloop van frigoboxtoeristen in korte broek in Knokke

Een evenement dat viraal ging, nodigde mensen uit om vandaag “met korte broek en frigobox naar Knokke” te komen. Bijna 5.000 mensen hebben gezegd dat ze zullen komen en meer dan 40.000 mensen toonden zich - om het in Facebook-termen te zeggen - ‘geïnteresseerd’. Van dat enthousiasme viel dus weinig te merken in Knokke.

Dat was ook niet de bedoeling van de organisator. “Dit evenement was als grap opgestart en is dus ook fictief”, staat er op de pagina van het evenement te lezen. “Het was de juiste gelegenheid voor ons allemaal om een punt te maken, een punt dat de zee en in dit geval Knokke voor iedereen toegankelijk moet zijn en blijven. Ongeacht je financiële mogelijkheden. De opzet is gelukt, alle media hebben het er uitgebreid over gehad.”

Aanleiding waren uitspraken van twee dames in een filmpje van de Nederlandse krant De Telegraaf. Naar aanleiding van Netflix-hit Knokke off sprokkelde de krant reacties in de gemeente die de serie zijn naam gaf. Ze zeiden zich niet te willen ergeren maar dat toch te doen, aan mensen die in korte broek en met frigobox naar hun gemeente komen. Daarmee verwijzen ze naar de intussen beroemde uitspraak van oud-burgemeester Leopold Lippens uit de jaren 90 die de komst van ‘frigoboxtoeristen’ hekelde.

“Op dit moment is het wel helemaal uit zijn voegen gebarsten en lijkt het erop dat er ondanks dat het een fictief event is er mensen zullen zijn die effectief zullen afzakken naar Knokke”, klinkt het nog bij de organisatie op Facebook. “Dit was niet de opzet. (...) Om ervoor te zorgen dat iedereen een geweldige dag heeft en alles goed en vlot verloopt vragen wij ten zeerste aan de mensen die toch naar Knokke komen om u te houden aan de normen van respect en verantwoordelijkheid.”