Fabio Jakobsen sprint naar zege in de Tour, Wout van Aert eindigt tweede en pakt geel

De Grote Beltbrug was de blikvanger in de eerste rit in lijn van deze Tour. Helemaal aan het einde van de etappe wachtte de achttien kilometer lange brug die door het waaiergevaar voor veel nervositeit kon zorgen in het peloton. In de aanloop daarnaartoe lagen er ook drie beklimmingen van vierde categorie en vaak smallere wegen op het traject.

Bij de renners zorgde de Grote Beltbrug zoals verwacht voor zenuwen en meteen was er een valpartij, waarbij Lampaert betrokken was. De gele trui zette de achtervolging in en vond weer aansluiting bij het peloton aan kop. Uiteindelijk bleef ander spektakel uit en ging een ruime groep spurten om de ritzege. Na enkele chaotische laatste kilometers, met een nieuwe valpartij, haalde Jakobsen het voor Van Aert. Thuisrijder Mads Pedersen werd derde.

Morgen maakt het peloton zich op voor de derde en tevens laatste rit op Deense bodem, tussen Vejle en Sønderborg (182 kilometer). Maandag volgt al meteen de eerste rustdag, waarna de renners dinsdag in de vierde etappe, tussen Duinkerke en Calais (171,5 kilometer), voet in Frankrijk zetten.