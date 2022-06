Ezra Miller opnieuw in opspraak: acteur zou kinderen in onveilige omstandigheden huisvesten op boerderij

Volgens het magazine zou Miller, die non-binair is en de voornaamwoorden zij en hun gebruikt, een 25-jarige moeder en haar drie jonge kinderen ondergebracht hebben op de boerderij van de acteur in Vermont. De vader van de kinderen zou zich zorgen maken over hun veiligheid.

Bronnen meldden aan Rolling Stone dat in het huis onbeheerde wapens rondslingeren. Op videobeelden die het magazine kon bekijken, waren minstens acht aanvalswapens en pistolen te zien die in de woonkamer lagen. Volgens de bronnen gebruikte Miller ook vaak en veel marihuana in het bijzijn van de kinderen. De acteur zou een wietkwekerij hebben op het landgoed.

De moeder van de kinderen beweert echter dat Miller “mij heeft geholpen om eindelijk een veilige omgeving te vinden voor mijn drie jonge kinderen”, los van haar “gewelddadige en misbruikende ex”, zo zegt ze aan Rolling Stone.

De vrouw en haar kinderen - tussen 1 en 5 jaar - verblijven sinds april op de boerderij. Ze ontmoetten de acteur een maand eerder pas voor het eerst in Hawaii. Daar werd Miller ook al twee keer gearresteerd: een keer voor intimidatie en een keer voor geweldpleging.

Volgens de vader van de kinderen heeft Miller hen en hun moeder zonder zijn medeweten meegenomen van Hawaii naar Vermont. Sindsdien heeft hij hen niet meer kunnen spreken.

De incidenten rond de acteur blijven zich opstapelen. Kort na Millers terugkeer naar het vasteland werd een beschermingsbevel uitgevaardigd namens activist Tokata Iron Eyes, nadat de ouders van de 18-jarige Miller beschuldigden van “geweld, intimidatie, dreiging met geweld, angst, paranoia, waanideeën en drugs”.

Miller is vooral bekend van hun hoofdrol als een gestoord kind dat een bloedbad aanricht in een school in We Need to Talk About Kevin, en als The Flash in de DC Justice League- en Batman-films.

Vertegenwoordigers van de acteur weigerden commentaar te geven.