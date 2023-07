Extreme hitte in Zuid-Europa: Meer dan 4.000 mensen geëvacueerd door bosbrand op La Palma

Het vuur begon in een bebost gebied in het noorden van het Spaanse eiland. Vanwege de grote droogte en de hevige wind breidden de vlammen zich snel uit, zei burgemeester Vicente Rodríguez op openbare omroep RTVE. Zowat 300 brandweerlui zijn ingezet om het vuur te bestrijden.

“Het vuur verspreidt zich heel snel”, verklaarde ook de president van de Canarische Eilanden, Fernando Clavijo, later. Volgens hem ging 4.500 hectare al in vlammen op. Hij wees naar een samenloop van omstandigheden: “de wind, het klimaat, de hittegolf die we ondergaan, al die elementen kwamen samen in het bos”. De brand raakt niet onder controle omdat de wind voortdurend van richting verandert.

Het zuiden van Europa kampt met een verzengende hitte en grote droogte, ideale omstandigheden voor bosbranden. In Griekenland en Italië waarschuwt de overheid daar ook al voor. In Kroatië moest de brandweer vrijdag uitrukken om een grote natuurbrand in toom te houden.

Ook in delen van Frankrijk is het erg warm. De minister van Binnenlandse Zaken Gérard Darmanin schrijft op Twitter dat een 19-jarige vrijwilliger bij de brandweer zaterdag is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand.

Akropolis gesloten

De Griekse autoriteiten adviseren de burgers om veel water te drinken, de schaduw op te zoeken en om bijvoorbeeld niet te gaan hardlopen. Mensen in zware beroepen mogen niet werken tussen 12 uur en 17 uur. De Akropolis, de belangrijkste toeristische trekpleister van het land, blijft vandaag voor de derde dag op rij gesloten tussen 11.30 uur en 17.30 uur lokale tijd.

14 July 2023, Greece, Athen: Tourists cool off at a water fountain during their visit to the Parthenon Temple on the Acropolis Hill on this hot day. The Ministry of Culture has decided to close the archaeological site during the hottest hours of the day, from noon to 5 p.m., as Greece is currently experiencing a heat wave. Photo: Angelos Tzortzinis/dpa (Photo by Angelos Tzortzinis/picture alliance via Getty Images) Beeld Getty Images

De Italiaanse overheid geeft volgens nieuwszender ‘Rai News’ zaterdag voor veertien steden code rood, het hoogste risiconiveau voor de hele bevolking, niet alleen de kwetsbaren. De hitte houdt waarschijnlijk nog dagen aan, met een piek van de nieuwe hittegolf op dinsdag. Vanaf donderdag koelt het iets af, maar ook dan ligt de maximumtemperatuur naar verwachting nog rond de 35 graden.

Lees ook ‘De globale opwarming gaat veel sneller dan verwacht’: klimaatwetenschapper Rozemien De Troch

De Italiaanse luchtmacht, verantwoordelijk voor de meteovoorspellingen in de Laars, spreekt van temperaturen boven de 38 graden vanaf zaterdag in regio’s als Sardinië, Sicilië, Calabrië en Apulië, met pieken boven de 40 graden. Die pieken worden vooral zondag verwacht, met 43 graden in Rome en 48 graden op Sardinië. Het weekend zal “heel warm” zijn in vele steden in het centrum en het zuiden van het land.

Europese temperatuurrecord

Vrijdag was het ook al heet in de landen rond de Middellandse Zee. In Griekenland en Italië werden meerdere mensen onwel. In de buurt van Milaan is iemand die buiten aan het werk was bezweken aan de hitte. Ook Spanje heeft te maken met zeer hoge temperaturen.

Het Europese ruimteagentschap (ESA) houdt er rekening mee dat het Europese temperatuurrecord van 48,8 graden de komende dagen kan sneuvelen. Volgens wetenschappers kan de komst van het natuurverschijnsel El Niño, versterkt door de klimaatverandering, wereldwijd records opleveren.

Ook elders in Europa (bijvoorbeeld Spanje, Polen, het oosten van Frankrijk) en de wereld (onder meer China en het zuiden van de VS) worden zeer hoge temperaturen verwacht.