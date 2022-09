Extreemrechts wordt tweede partij van Zweden

Uit dezelfde exitpoll - een peiling onder kiezers die net het stemhokje hebben verlaten - bleek dat de regerende Sociaal-Democraten opnieuw de grootste partij van Zweden zijn geworden. De partij van premier Magdalena Andersson lijkt met ruim 29 procent van de stemmen zelfs een kleine winst te boeken. De afgelopen twintig jaar verloor de sociaaldemocratische partij, die in 2002 nog 40 procent van de stemmen haalde, elke vier jaar terrein. Die trend lijkt nu gekeerd. Met de winst lijkt Andersson ook op koers om opnieuw een centrumlinkse regering te vormen.

De vreugde over de terreinwinst zal zijn bekoeld door de groei van de Zweden Democraten (SD), die voor het eerst de tweede partij van het land zijn. De radicaal-rechtse partij, die de asielinstroom naar ‘bijna nul’ wil terugbrengen, kwam in 2010 voor het eerst in het Zweedse parlement en is sindsdien bij elke landelijke verkiezingen gegroeid.

De opmars van de SD komt voor veel Zweden als een schok. De partij is in 1988 onder meer opgericht door twee Zweden die actief waren in de neonazibeweging. Weliswaar heeft de partij leden met neonazisympathieën allang de deur gewezen, toch raken SD-politici nog altijd geregeld betrokken bij racistische schandalen. In de afgelopen verkiezingscampagne moest een kandidaat zich terugtrekken nadat bleek dat hij in 2015 op Facebook had geschreven: ‘Is het niet hoog tijd dat we die moslims uitroeien?’ De krant Expressen onthulde dat vijf lokale SD-kandidaten betrokken waren bij extreemrechtse groepen en online extremistische en racistische uitlatingen hadden gedaan.

De grote verliezers van de verkiezingsavond waren de Gematigden, tot nu toe de grootste oppositiepartij. Zij behaalden 19 procent van de stemmen, het slechtste resultaat sinds 2002.