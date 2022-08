Extreemrechts festival Frontnacht mag dan toch niet doorgaan: organisator eist schadevergoeding van stad Ieper

Bij Europese inlichtingendiensten werd het evenement van 27 augustus, op de vooravond van de IJzerwake, gecatalogiseerd als ‘extreemrechtse dreiging’. De IJzerwake ontstond als radicale afscheuring van de IJzerbedevaart. Elk jaar brengt de organisatie eind augustus duizenden mensen bijeen in Steenstrate bij Ieper. Dit jaar werd daar nog het extreemrechtse festival Frontnacht aan toegevoegd op zaterdag, maar die mag dus niet meer doorgaan.

Eerder protesteerde de actiegroep Vredescollectief Ieper al tegen het feit dat stad Ieper het festival een vergunning had verleend onder voorwaarden. Het collectief las de teksten na van enkele bands die er optreden, en kwam tot de conclusie dat die voorwaarden geschonden werden. In de teksten werden aanzet tot discriminatie en geweld, denkbeeld van rassuperioriteit of rassenhaat en neonazisme teruggevonden. Volgens de stad wordt effectief niet voldaan aan de voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme en neofascisme.

Schadevergoeding

IJzerwake-voorzitter Wim De Wit heeft inmiddels ook gereageerd op de beslissing van de stad. “Wij hebben op vraag van een aantal jonge mensen, hen de kans gegeven om iets te organiseren op zaterdagavond”, zegt De Wit in een verklaring. “Zij hebben groepen gezocht die identitaire muziek brengen en daar had het stadsbestuur in het begin twijfels over. Als je voor je Vlaamse overtuiging uitkomt in Vlaanderen, ben je meteen een nazi”, meent De Wit.

De organisatie van Frontnacht eist nu een schadevergoeding van de stad Ieper. “Er zijn podia besteld, sanitaire faciliteiten, catering is voorzien. De stad moet daarin zijn verantwoordelijkheid nemen. Als Frontnacht niet kan doorgaan, dienen wij een schade-eis in”, aldus De Wit.

Een definitieve motivatie van het stadsbestuur heeft de organisatie nog niet ontvangen. “Wij zouden dat graag eerst bekijken. Wel kunnen wij verzekeren dat als er ook maar een aanwijzing was dat er iets verkeerd zou lopen, wij zelf zouden ingrijpen. Wij hebben ook onze eigen veiligheidsdienst die alles in de gaten houdt.”

De schepen van Evenementen Diego Desmadryl laat intussen weten dat de stad Ieper niet zal opdraaien voor de gemaakte kosten van de organisatie. “In de voorwaarden van de vergunning staat duidelijk dat een schadeclaim niet van toepassing is als de vergunning wordt ingetrokken omdat niet voldaan wordt aan de voorwaarden. Het is de organisatie zelf die kiest om niet te voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen wij niet opdraaien voor de kosten.”

Extreemrechtse dreiging

Volgens Het Nieuwsblad waren ook veiligheidsdiensten ongerust over het evenement. “Een document van het Amerikaanse SITE Intelligence - een onderzoeksgroep die jihadistische, extreemlinkse en extreemrechtse activiteiten monitort - categoriseert het evenement als een extreemrechtse dreiging. Het document werd gedeeld door verschillende Europese inlichtingendiensten”, zo schrijft de krant, na bevestiging van een bron bij een van de inlichtingendiensten. Volgens diezelfde bron zou er in de buurlanden ook onvrede zijn over het feit dat België Frontnacht niet heeft verboden.

Ook een recent rapport van het OCAD, het orgaan voor de dreigingsanalyse in ons land, laat weinig twijfel bestaan over het festival. Volgens hen heeft een deel van de acts een duidelijke neonazistische of neofascistische oriëntatie. Het Ieperse stadsbestuur bekeek eerder al of de vergunning van Frontnacht ingetrokken kon worden, maar dat bleek niet mogelijk - volgens bronnen was er een gebrek aan sluitende juridische gronden.

Zonder Vooruit

Dinsdagmiddag boog de stad zich opnieuw over de kwestie en werd het festival alsnog geannuleerd. “Na het vergunnen van het evenement waren er duidelijke voorwaarden opgesteld. Zo mogen er geen groepen of bands spelen die banden hebben met het neonazisme”, legde schepen van Evenementen Diego Desmadryl (Open Vld) vooraf al uit aan nieuwsagentschap Belga. “Veiligheidsdiensten hebben gecheckt of er aan de voorwaarden wordt voldaan en op basis van hun advies bekijken we of het festival kan doorgaan.”

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau dreigde voor de annulering al bij VTM Nieuws om met de socialistische partij uit het stadsbestuur van de vredesstad te stappen als het muziekfestival zou doorgaan. “We willen met Vooruit geen podium geven aan neonazi’s. Wij hopen dat het schepencollege beslist om het festival niet te laten doorgaan. Als het wel doorgaat, zal dat zonder Vooruit zijn.” Volgens Rousseau was er nu meer informatie dan toen het stadsbestuur wel groen licht gaf. “We weten nu dat er zangers komen optreden die in 2016 in Zwitserland niet binnen mochten wegens banden met terroristische bewegingen.” Nu het schepencollege besloten heeft het festival toch te annuleren, blijft Vooruit ook zetelen in het stadsbestuur.

Ieper wordt bestuurd door een coalitie van liberalen (Open Ieper), Vooruit en N-VA. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert reageerde via Twitter: “Dreigen via de media naar elkaar in een lokale coalitie lost niets op. Verantwoordelijkheid neem je aan tafel, samen en collegiaal. Ik ben er van overtuigd dat Stad Ieper de juiste beslissing zal nemen en dit event niet zal toelaten.”

Dreigen via de media naar elkaar in een lokale coalitie lost niets op. Verantwoordelijkheid neem je aan tafel, samen en collegiaal.



Ik ben er van overtuigd dat @StadIeper de juiste beslissing zal nemen en dit event niet zal toelaten.



Neonazi’s hebben hier niets te zoeken. — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) 16 augustus 2022

Video. Conner Rousseau (Vooruit): ‘We willen geen podium geven aan neonazi’s’