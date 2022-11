Explosieve budgetoverschrijdingen in het Waals Parlement: wat is er aan de hand?

Wat is er gebeurd?

Griffier Janssens werd in september voor zes maanden geschorst na berichten over pesterijen. Uit gelekte documenten moest ook blijken dat het nieuwe Huis van de Parlementsleden in Namen meer dan 20 miljoen euro zou kosten, terwijl eerst 10 miljoen euro was vooropgesteld. Een nieuwe doorsteekplaats voor de parlementsleden zou minstens 2,1 miljoen euro kosten, in plaats van 700.000 euro.

Parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) gaf de opdracht de twee projecten door te lichten en bestelde twee gedetailleerde verslagen. Die rapporten, opgesteld door het adviesbureau AT Osborne, met ondersteuning van de griffie, zijn nu klaar en worden later vandaag voorgesteld aan het Uitgebreid Bureau van het parlement, waarin zowel de meerderheids- als de oppositiefracties zetelen.

Wat staat er in de rapporten?

De rapporten bevestigen dat het kostenplaatje van de twee bouwprojecten explosief gestegen is. Wat het Huis van de Parlementsleden betreft, werd de kostprijs oorspronkelijk op 10 miljoen euro geschat. Maar nu blijkt dat het totale budget van bij de start 20,86 miljoen euro bedroeg, waarvan 17,152 miljoen euro voor de eigenlijke werken, die uitgevoerd worden door de bouwgroep Artes. De eindfactuur van het project wordt nu op 46,112 miljoen euro geschat, of ruim vier keer meer dan eerst werd gezegd.

Wat de doorsteekplaats betreft, wordt nu uitgegaan van een factuur van 3,043 miljoen euro. In januari 2019 kreeg het bouwbedrijf Sodraep het project toegewezen voor 982.187 euro. Hier is het kostenplaatje dus maal drie gegaan.