► Explosies bij zware brand in winkelcentrum nabij Moskou: brandweer moet massaal uitrukken

Beeld AFP

Bij de enorme brand in een winkelcentrum ten noorden van de Russische hoofdstad Moskou is volgens Russische media een persoon om het leven gekomen. Het vuur is nog niet onder controle en het is ook nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakte.